SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DIVULGA GANHADOR DO CONCURSO CULTURAL

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente divulgou hoje o ganhador do Concurso Cultural destinado aos universitários da cidade. O trabalho do acadêmico Pedro Henrique Martins, estudante do curso de Arquitetura e Urbanismo da UNILA foi o escolhido. Ao todo, 15 trabalhos foram submetidos à apreciação da comissão julgadora. A logo e o slogan ainda será adaptados para atender algumas especificações do programa.

O compromisso da nova gestão com ações voltadas à sustentabilidade e a coleta seletiva é uma prioridade à curto prazo. Um projeto de reestruturação de todo processo de recolhimento do material reciclável já vem sendo elaborado pelo Município e poderá se tornar referência no país. A expectativa é que o novo sistema seja iniciado já em outubro na Vila C, com a coleta feita de casa em casa, por agentes da COAAFI (Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu).

Com PMFI