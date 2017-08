SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E PREFEITURA ANUNCIAM NOVA UNIDADE DE SAÚDE PARA FOZ

O Município de Foz do Iguaçu caminha rumo ao desenvolvimento com a nova Administração e uma das prioridades tem sido tornar o atendimento da saúde pública mais humanizado. Na tarde desta quinta-feira (10) o Secretário de Estado da Saúde, Michele Caputo Neto, o prefeito Chico Brasileiro e a secretária municipal de Saúde, Inês Weizemann anunciaram a construção de uma unidade básica de saúde da Família, com três equipes para o Porto Meira.

O terreno cedido pelo Município está localizado entre dois polos educacionais, o Centro de Convivência Buba e o CMEI Ozires Santos. O Estado deve injetar cerca de R$ 750 mil para a construção e depois mais um aporte em torno de R$ 115 mil para equipamentos e mobiliários.

“Organizando a saúde pela base a gente consegue fazer as referências necessárias, organizando todo o sistema básico de saúde podendo oferecer bons programas de atendimento como de hipertensão, para diabéticos, visitando as pessoas nas casas, desenvolvendo programa materno infantil competente, priorizando quem precisa”, agradeceu Michele Caputo ao prefeito Chico.

Os recursos deverão ser repassados ainda no mês de agosto, e o Município deve licitar em breve para iniciar as obras ainda este ano, disse o prefeito. “Temos uma grande deficiência de atendimento na região Sul, e essa unidade que o Estado está nos propiciando virá para preencher uma grande lacuna, pois aqui poderemos atender mais de 10 mil pessoas, em uma região que ficou bastante tempo esquecida e sofrida. O Município agradece ao secretário de Estado e ao Governo Estadual por todo empenho à Foz. Temos vários projetos comuns, como de cirurgias eletivas, e esse apoio da construção dessa unidade está sendo preponderante para tirar nossa cidade da situação difícil dos últimos anos. Nosso foco está sendo resgatar a cidade de toda dificuldade por meio de parcerias como esta”, enfatizou Brasileiro.

Outros anúncios

Também foram anunciadas as obras das unidades de saúde do Cidade Nova e do São Roque que estavam paradas desde a última gestão. As duas unidades recebem recursos do Estado e o Município prevê o retorno para pouco tempo. Michele Caputo adiantou a renovação do contrato por mais um ano de leitos de UTI pediátricos no Costa Cavalcanti, e ainda por mais seis meses o interesse de renovar intervenção no Hospital Municipal (HM). Cirurgias de varizes, de otorrino e de urologia, com parceria do Estado, estão previstas para o Município.

Com PMFI