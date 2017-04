SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PREVÊ NOVO CHAMAMENTO PARA PROFESSORES

A Secretaria Municipal de Educação espera pela contratação de novos professores, agentes de apoio, serviços gerais e merendeiras para poder dar continuidade ao projeto de ampliação no atendimento à crianças na rede municipal de ensino infantil.

Um novo chamamento dos professores aprovados no concurso público 2016 previsto para as próximas semanas será feito pelo Município. A Secretaria Municipal de Administração já está providenciando os trâmites para poder emitir edital de convocação.

No CMEI Rubem Alves, reformado no mês de março, pronto para inaugurar, são esperados pelo menos 25 professores que ao serem contratados poderão assumir os trabalhos na unidade. “Estamos correndo contra o tempo para poder inaugurar o Rubem Alves, mas dependemos do quadro de pessoal disponível para colocar o CMEI em funcionamento. Infelizmente dos 75 professores chamados anteriormente apenas 55 se apresentaram, faltando uma parte. Muitos desistiram de assumir por já terem conseguido outras oportunidades, mas temos o cadastro de reserva e aguardamos a Administração resolver todas as providências necessárias para poder abrir novo chamamento”, disse o secretário de Educação, Fernando Ferreira Souza Lima.

A reforma feita no centro Rubem Alves inclui toda a estrutura física que estava deteriorada pela ação do tempo, compra da mobília, materiais, utensílios, readequação da rede de energia e pintura. As crianças poderão ser atendidas em período integral em 13 salas preparadas. Serão ofertadas 235 novas vagas para a região do Jardim São Paulo. O Município vai convocar os pais que já estão em lista de espera para matricular seus filhos. “Iremos comunicar via telefone os pais que já estão no cadastro e fazem parte dessa localidade. Depois do comunicado é que faremos as matrículas”, disse o secretário.

De janeiro até agora quase mil vagas em centros infantis foram abertas para a comunidade de Foz. O município está oferecendo atendimento parcial apenas em alguns Cmeis, para turmas do Pré I e do Pré II, em período de quatro horas, nos demais o atendimento é integral às crianças.

“Estamos avançando na ampliação de ofertas em vagas do período integral, uma necessidade em Foz do Iguaçu e isso precisa ser valorizado depois de toda uma readequação do atendimento, reestruturação das equipes de trabalho, acredito que o Município já tem apresentado um novo modelo de atendimento na educação municipal. Temos ainda um saldo remanescente, mas até final do ano pretendemos ampliar ainda mais o número de vagas integrais nos CMEI´s”, ressaltou.

Com Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu