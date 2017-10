SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFORMA PERÍODO DE MATRÍCULAS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL

A Secretaria Municipal de Educação lançou as datas para o período de matrículas do ano letivo 2018 da Educação Infantil para crianças que não estão em lista de espera e que ainda não iniciaram a atividade escolar. O período vai de 06 à 10 de novembro, de segunda à sexta-feira da semana que vem. As matrículas são válidas para as crianças nascidas entre 01/01/2014 e 31/12/2014 – para serem atendidas no Pré Escolar I.

Os pais devem ficar atentos à estas datas e procurar as Unidades dos Cmeis para realizar a matrícula. Para esta faixa etária (entre 04 e 05 anos) a matrícula é obrigatória. Portanto, as famílias devem procurar as unidades e apresentar os seguintes documentos:

• Certidão de nascimento;

• Conta de Luz;

• Carteira de vacinação;

• Cartão Bolsa família (se for beneficiário);

As rematrículas, de crianças que são atendidas pela rede municipal de ensino infantil estão sendo realizadas nesta semana. Os pais receberam cartinhas informando as rematrículas. Os pais que tem filhos em lista de espera também já foram chamados para o atendimento.

Matrículas novas de alunos oriundos da rede particular ou transferidos de outros municípios deverão ser solicitadas a partir de 05 de fevereiro de 2018.

Atualmente, Foz do Iguaçu conta com 37 Centros Municipais de Educação Infantil – CMEIs, e atende mais de oito mil crianças na rede de Educação Infantil. Em caso de dúvidas, os pais também podem procurar a central da Secretaria de Educação localizada no antigo prédio Bordin, da Avenida JK, de segunda à sexta-feira das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30 e, pelo telefone 3308 2071.

Investimentos

De maio até agora, a partir do início da nova gestão o Município abriu mais de mil vagas nos Cmeis. A Secretaria de Educação deve zerar a fila neste mês com o período das rematrículas para as crianças quem aguardavam por uma vaga.

Também logo que assumiu a Prefeitura, Chico Brasileiro inaugurou o primeiro Cmei em tempo integral na região do Jardim São Paulo, oportunizando atendimento às crianças nos dois turnos e outros três Cmeis já estão sendo construídos com um investimento de mais de R$ 6 milhões oriundos do governo federal com contrapartida do Município. As obras contemplam os bairros Cidade Nova, Jardim São Roque e Três Lagoas. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação (SMED), as unidades educacionais terão a capacidade para atender mais de 900 crianças de zero a cinco anos. Deste total, quase 400 vagas serão em período integral. A previsão de entrega é para o primeiro semestre de 2018.

Com PMFI