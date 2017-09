SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIOESTE PROMOVEM I JORNADA PEDAGÓGICA MUNICIPAL

A Secretaria Municipal de Educação está promovendo a “I Jornada Pedagógica Municipal”. O evento, desenvolvido em parceria com a Unioeste, faz parte das atividades da “Primavera Universitária”. Mais de dois mil professores da rede municipal devem participar de oficinas e palestras voltadas para integrar a comunidade com os sistemas de educação no município.

Durante a semana, professores, diretores e funcionários de escolas e Cmei’s, irão se alternar em diferentes atividades de formação. Essas ações integram o novo modelo de gestão municipal, que visa melhorar a vidas das pessoas também pela qualificação dos servidores.

“A I Jornada Pedagógica Municipal está sendo uma importante parceria entre o município e a Unioeste. As oficinas foram desenhadas com temas pertinentes a rotina dos educadores nas salas de aulas”, afirmou o secretário de Educação do município, Fernando Ferreira de Souza Lima, durante a abertura do evento.

O secretário destacou ainda que a participação dos educadores, mais de 26 mil alunos das escolas e CMEI’s de Foz do Iguaçu serão beneficiados com os conteúdos dessa jornada.

A PRIMAVERA

A primavera Universitária é um evento organizado pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE. Este ano as atividades acontecem entre os dias 18 e 23 de setembro. O evento pretende movimentar o campus com diversas atividades, como feira do livro universitário, feira de cursos e profissões, mostra de músicas de artistas locais, oficinas, rua do recreio, exposições, semana acadêmica, entre outras atividades que proporcionaram tanto aos acadêmicos e comunidade momentos de descontração e aprendizado.

PRESENÇAS

A solenidade de abertura contou com a presença do Diretor geral do campus de Foz do Iguaçu, Fernando José Martins, diretores municipais, educadores e acadêmicos.

Com PMFI