SECRETARIA DE AGRICULTURA E CATARATAS S.A SE UNEM PARA RECUPERAR HORTO

O horto municipal de Foz do Iguaçu será recuperado a partir do mês de julho, através de uma ação conjunta da Secretaria de Agricultura e a Cataratas S.A.

Segundo o diretor institucional e de sustentabilidade da Cataratas S.A, Fernando Henrique de Souza o grupo Cataratas tem a ONG Instituto Cataratas, criada para executar ações sócio ambientais no Parque Nacional do Iguaçu (PNI) e entorno. “O instituto é para além das atividades da Cataratas S.A dentro do parque, estamos começando agora e nada melhor do que começarmos por Foz do Iguaçu, a gente propôs essa parceria com a prefeitura, com a proposta de ajudar no plano municipal de mata atlântica, na recuperação do Horto municipal e o apoio técnico no Bosque Guaraní”, explica.

Quanto ao bosque, o diretor adianta que o grupo vem operando um zoológico no Rio de Janeiro e deve trazer alguns técnicos para ajudar na manutenção do bosque.

O secretário municipal de agricultura, Thiago Kodama, explica que a parceria com a Cataratas S.A deve favorecer a comunidade, pois vão ajudar diretamente na operação do horto. “Os alunos de graduação terão oportunidade de colocar em prática o que aprendem na teoria, em sala de aula, são alunos do curso de agronomia e engenharias. Eles vão trabalhar em contato direto com a natureza, o horto tem diversas opções”, avalia Kodama.

Com PMFI