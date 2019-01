SECRETARIA DA FAZENDA ATENDERÁ EM NOVO ENDEREÇO A PARTIR DE MARÇO

Edifício Fouad Center, na avenida JK passará por melhorias para receber servidores e contribuintes. Outras secretarias e órgãos do município serão realocados para o novo imóvel gradativamente

A partir de março, a Secretaria Municipal da Fazenda atenderá o contribuinte em novo endereço, no Edifício Fouad Center, na Avenida JK, nº 337. Atualmente, a secretaria funciona aos fundos do Banco do Brasil, no centro, mas o espaço já não comporta usuários e funcionários de maneira adequada. Além disso, o imóvel – que é alugado – encontra-se em reforma pelo Banco do Brasil, para uso da instituição financeira.

“A Secretaria da Fazenda utiliza este imóvel há mais de uma década, e embora seja uma área central, existe uma série de dificuldades, como falta de espaço, estacionamento e a própria falta de acessibilidade para os contribuintes”, explicou o secretário da pasta, Ney Patrício da Costa.

A mudança de endereço estava sendo estudada desde o início da gestão do prefeito, e após algumas negociações com o proprietário do prédio, o contrato foi elaborado. A ratificação do processo de licitação foi publicado no Diário Oficial nesta terça-feira (8).

O novo prédio possui mais de 5 mil metros quadrados e deverá abrigar, em breve, outras secretarias e órgãos do município que hoje estão sediados em imóveis locados, como a Procuradoria Geral, a Secretaria de Esportes, a Controladoria e a Junta Militar.

“As mudanças serão gradativas, e o intuito de centralizar os serviços públicos é melhorar o atendimento, facilitando o acesso e otimizando o tempo do contribuinte, alem de economizar com aluguéis”, afirma o secretário.

O prédio deverá ser entregue pelo locador até o dia 28 de fevereiro com as adequações e melhorias previamente ajustadas. A mudança das secretarias ocorrerá a partir de março.

(Com AMN)