SE DILUYE PLAN DE FRIEDMANN: “CARTES NO ES EL ACUSADO”, ACLARA RELATOR DE COMISIÓN MESSER

El senador Jorge Querey (Frente Guasu), quien es el relator de la comisión Messer, indicó que para el fin de semana culminará su informe y adelantó que propondrá al pleno que se corra traslado a la Fiscalía para su posterior investigación

Refirió que en el caso de Horacio Cartes, este no es el acusado y que solo fue invitado en carácter de invitado para aportar mayor información.

En conversación con la 970 AM Querey mencionó que el 2 de abril vence el plazo de la vigencia de la comisión Messer, donde él es el relator y por lo tanto debe realizar su reporte de los elementos recolectados durante la investigación.

Adelantó que el informe está avanzado y que este fin de semana lo podría ya concluir, para presentarlo ante sus colegas en el pleno, donde recomendará que se corra traslado a la Fiscalía para que abra una investigación penal.

Sobre la intención del titular de la comisión, su colega Rodolfo Friedmann, el senador del Frente Guasu mencionó que este le manifestó que posee un dictamen jurídico del Senado que le faculta a remitir al juzgado la segunda incomparecencia del expresidente Horacio Cartes, siendo que en mayoría ya se votó no hacerlo. “Estamos esperando a ver si el presidente (de la comisión) da ese paso”, comentó.

“Nosotros investigamos los delitos que podría haber cometido Messer. El tema del expresidente siempre se cruza y es una salpicadura de las internas coloradas. Lo que hicimos fue convocarlo, pero no acudió. Ahora se debate si remitir los antecedentes para sancionarlo es un trámite administrativo que corresponde al presidente de la comisión o si se debe votar en el cuerpo colegiado”, indicó.

“Horacio Cartes no es el acusado, no es una persona a quien le estemos acusando de algo. Cuando propongo invitarlo a comparecer es como lo hicimos a las otras personas. Iba a ser importante tenerlo para conversar con él. A mí me hubiera gustado que vaya, pero lo que resta del caso Messer quedara en manos de la Fiscalía, porque mi propuesta será correr traslado del informe al Ministerio Público”, puntualizó.

