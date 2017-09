Saúde terá R$ 24 milhões para compra de ônibus e veículos

O Governo do Paraná liberou nesta quinta-feira (28) mais um lote de recursos para compra de ambulâncias e demais veículos para o transporte de pacientes. Ao todo, são R$ 24,3 milhões que beneficiarão a população de 139 municípios paranaenses. Este é o segundo repasse de incentivos do transporte sanitário em menos de três semanas.

O secretário estadual da Saúde, Michele Caputo Neto, diz que o investimento faz parte do maior programa de ampliação e renovação da frota de veículos de uso exclusivo da saúde. Segundo ele, o Estado está garantindo melhores condições de atendimento àquelas pessoas que precisam se deslocar em busca de consultas, exames e tratamento especializado. “É mais uma ação efetiva que demonstra o caráter municipalista deste governo”, destacou.

O repasse foi feito na modalidade de transferência fundo a fundo, sem a necessidade de convênio entre Estado e prefeituras. Cada município recebeu cotas individuais de R$ 120 mil e R$ 240 mil para aquisição de carros, ambulâncias, vans e micro-ônibus. Houve também municípios contemplados com cotas de R$ 450 mil, destinados exclusivamente para compra de ônibus com mais de 40 lugares.

Caputo Neto afirma que o grande diferencial desta modalidade de repasse é que a prefeitura tem a liberdade de adquirir o veículo que melhor atende a sua necessidade. “O diálogo com os gestores municipais é uma das principais marcas do governo Beto Richa. Lembrando que tudo isso só está sendo feito graças à condição dada pelo ajuste fiscal, que possibilitou a retomada dos investimentos”, afirmou.

Há menos de 20 dias, 56 prefeituras já haviam recebido R$ 10,4 milhões do Estado, referente ao incentivo do transporte sanitário. Em outubro, novos repasses já estão previstos, sobretudo para atender demandas de obras e equipamentos para unidades de saúde, aparelhos de fisioterapia, além de um incentivo inédito para equipamentos destinados a salas de urgência e emergência.

“Estamos fazendo uma verdadeira transformação na atenção primária dos municípios. São recursos para obras, equipamentos, custeio, capacitação profissional e outras iniciativas que refletem na qualidade do atendimento público”, diz o superintendente de Atenção à Saúde, Juliano Gevaerd.

A previsão é que, até o final do ano, todos os 399 municípios paranaenses sejam contemplados com repasses fundo a fundo. “Cerca de 80% dos problemas de saúde podem ser resolvidos na base do sistema. Por isso, temos dado atenção especial a esta área tão importante do SUS”, enfatiza Gevaerd.

Veja a lista dos municípios beneficiados neste lote de repasses:

Abatiá

Agudos do Sul

Altamira do Paraná

Ampere

Andirá

Antonina

Apucarana

Arapongas

Arapoti

Araucária

Assaí

Boa Ventura de São Roque

Cambé

Cambira

Campo do Tenente

Campo Largo

Cantagalo

Capanema

Carlópolis

Cascavel

Castro

Catanduvas

Centenário do Sul

Cerro Azul

Céu Azul

Chopinzinho

Cidade Gaúcha

Colombo

Colorado

Cornélio Procópio

Corumbataí do Sul

Cruzeiro do Oeste

Curiúva

Dois Vizinhos

Engenheiro Beltrão

Flor da Serra do Sul

Florestópolis

Flórida

Foz do Jordão

Francisco Beltrão

Goioxim

Guaíra

Guaraqueçaba

Guaratuba

Honório Serpa

Ibaiti

Ibiporã

Imbaú

Inácio Martins

Inajá

Ipiranga

Irati

Iretama

Itambaracá

Itapejara do Oeste

Ivaí

Japira

Jesuítas

Juranda

Jussara

Laranjal

Leópolis

Lidianópolis

Lindoeste

Londrina

Luiziana

Mamborê

Manfrinópolis

Manoel Ribas

Marechal Cândido Rondon

Marialva

Marilândia do Sul

Maringá

Mariópolis

Marmeleiro

Marquinho

Marumbi

Matinhos

Mercedes

Mirador

Miraselva

Morretes

Nova Cantu

Ortigueira

Ourizona

Palmas

Palmeria

Perola

Piraí do Sul

Piraquara

Pitanga

Pitangueiras

Planalto

Pontal do Paraná

Porto Amazonas

Porto Barreiro

Pranchita

Quatro Pontes

Querência do Norte

Rancho Alegre do Oeste

Realeza

Rebouças

Reserva

Ribeirão Claro

Rio Bonito do Iguaçu

Rolandia

Roncador

Rondon

Santa Inês

Santa Maria do Oeste

Santa Mônica

Santana do Itararé

Santo Inácio

São Jeronimo da Serra

São João do Caiua

São José dos Pinhais

São Mateus do Sul

São Pedro do Ivaí

Sarandi

Senges

Sertaneja

Sertanópolis

Sulina

Tapejara

Tapira

Teixeira Soares

Telemaco Borba

Terra Rica

Terra Roxa

Tibagi

Tomazina

Turvo

Ubiratã

Umuarama

União da Vitória

Ventania

Verê

Virmond

Wenceslau Braz

Com AEN