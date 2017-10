Saúde promove evento para discutir a alimentação saudável

Na tarde desta segunda-feira (16), a Secretaria de Saúde promove uma videoconferência para discutir a alimentação saudável. O evento faz parte das comemorações do Dia Mundial da Alimentação, criado pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), e celebrado na mesma data desde 1981. O evento é aberto ao público e ocorre no Auditório Anne Marie, na sede da Secretaria de Estado da Saúde, em Curitiba.

“A Secretaria de Estado da Saúde tem trabalhado fortemente sobre este tema com a população, com ações educativas e de conscientização. A agroindústria familiar é a principal forma de produção de alimentos para consumo interno no país. Fomentar esse processo é fundamental para que possamos acabar com a falta de alimentos de maneira a preservar os recursos naturais”, destacou o diretor do Centro Estadual de Vigilância Sanitária, Paulo Costa Santana.

O tema do encontro aborda a proposta da FAO para o Dia Mundial deste ano: ‘Mude o futuro da migração. Investir na segurança alimentar e no desenvolvimento rural’. No evento, profissionais da saúde, da vigilância de alimentos, representantes de classes, agricultores e a sociedade civil poderão debater sobre o assunto, além de assistirem a palestras com temas que valorizam a produção de alimentos saudáveis.

DIA MUNDIAL – O objetivo do Dia Mundial da Alimentação é conduzir esforços internacionais para eliminar a fome, destacando as áreas necessárias para o desenvolvimento de ações e o fornecimento de um foco comum em todos os países membros.

Segundo a FAO, o tema deste ano foi escolhido para contribuir com o crescimento econômico e melhorar a segurança alimentar e meios de subsistência rurais, promovendo assim o progresso dos países em alcançar o desenvolvimento sustentável do Milênio.

Dados oficiais do Governo do Estado mostram que atualmente existem 371 mil estabelecimentos rurais no Paraná, dos quais 80% são da agricultura familiar. Desde janeiro deste ano, o Governo do Estado implementou a Resolução SESA nº 004, que normatiza as boas práticas da fabricação de alimentos processados.

Paulo Santana salienta, ainda, que graças a esta resolução é possível aproximar os empreendimentos familiares rurais da formalização, o que proporciona maior segurança econômica aos produtores e garante à população um alimento seguro.

SERVIÇO

Videoconferência Dia Mundial da Alimentação

Local: Auditório Anne Marie – Secretaria de Estado de Saúde – Rua Piquiri, 170 – Curitiba/PR

Data: 16/10/2017

Horário: 14h às 16h

PROGRAMAÇÃO

14h – 14h15 – Abertura, com a presença da superintendente de Vigilância em Saúde, Júlia Cordellini e o diretor do Centro Estadual de Vigilância Sanitária, Paulo Costa Santana.

14h15 – 15h – Palestra: Alimentos da Agricultura Familiar – Inclusão Produtiva com Segurança Alimentar, com a mestre e professora do curso de Nutrição da PUCPR, Maria Tereza Ribas.

15h – 15h30 – Palestra: Relatos de Experiência de uma Agricultora Familiar, com a empreendedora familiar agrícola, Amanda Marfil.

15h30 – 16h – Palestra: Resolução SESA nº 004/2017 – Segurança Alimentar e Sua Inserção na Agricultura Familiar, com a médica veterinária da Sesa, Emanuelle Gemin.

Com AEN