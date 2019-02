SAÚDE IMPLANTA NOVO SISTEMA DE CADASTRAMENTO ON-LINE

Com o novo programa, usuário poderá acompanhar o agendamento de consultas, exames e cirurgias

A Secretaria Municipal de Saúde está substituindo o programa de cadastramento de pacientes no município. O objetivo é proporcionar maior agilidade aos usuários, especialmente para agendamentos de consultas, exames e cirurgias.

Hoje, o cadastramento é feito por meio do Programa “Saúde Foz”, que será substituído pelo “RP Saúde”. A migração de sistema acontecerá na próxima semana (18 a 22 de fevereiro) e por esse motivo, a marcação de consultas estará suspensa nas 28 unidades de saúde.

Todos os demais serviços das unidades serão mantidos normalmente. Usuários com consultas previamente agendadas receberão atendimento médico, e casos de urgência e emergência serão encaminhados as UPAS (Unidade de Pronto Atendimento) do Morumbi e Jardim das Palmeiras.

O novo sistema permitirá que o usuário possa acompanhar on-line sua colocação na fila, o que hoje não acontece. “Esse gerenciamento será mais ágil, o que usávamos está defasado e requer melhorias. Daí a necessidade de realizar essa parada estratégica para a migração”, explicou a secretária de Saúde, Kátia Yumi Uchimura.

Com o novo sistema, o agendamento será feito por especialidade médica, e não por profissional, como é feito hoje, visando atender de forma mais eficaz a demanda. Uma fila por especialidade, de acordo com a sequência dos agendamentos, chegará aos profissionais disponíveis na rede.

O sistema novo será instalado por técnicos da Secretaria de Tecnologia da Informação. “A migração vai permitir maior organização e transparência, além de dar uma visão real da demanda reprimida para agilizar o atendimento à população”, disse o secretário de TI, Evandro Ferreira.

Para o segundo semestre a consulta feita on-line poderá ser realizada via celulares, com a criação de um aplicativo que permitirá a verificação da ordem dos pedidos. O primeiro sistema on-line implantado no município foi o Saúde Foz, em 2008. Desde então nenhuma atualização foi realizada, deixando-o obsoleto.

(Com AMN)