Saque a padaria e protestos deixam mortos na Venezuela

Pelo menos dez pessoas morreram na quinta-feira, 20, à noite ao participarem de um saque em uma padaria no distrito popular de El Valle, no oeste de Caracas. Segundo a imprensa local, oito pessoas morreram eletrocutadas e duas foram atingidas por disparos de arma de fogo.

Em comunicado, o Ministério Público confirmou as mortes e disse ainda que um homem também morreu no popular bairro Petare, a leste de Caraca. Com as mortes da quinta-feira, já são 20 mortos em três semanas de protestos violentos contra o governo de Nicolás Maduro.