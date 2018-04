SANTA TEREZINHA DE ITAIPU REGISTRA 5ª MORTE POR GRIPE EM 2018 NO PARANÁ

ais uma pessoa morreu de gripe no Paraná neste ano, de acordo com o boletim divulgado pela Secretaria da Saúde (Sesa) na quinta-feira (18). Ao todo, são cinco óbitos e 31 casos confirmados.

Até o último informe, do dia 11 de abril, eram quatro mortes. Este novo óbito que consta no boletim desta semana aconteceu em Santa Terezinha de Itaipu, situada há 20 km de Foz do Iguaçu.

A campanha nacional de vacinação contra gripe vai começar na segunda-feira (23). Em Foz do Iguaçu e Santa Terezinha de Itaipu, a vacina estará disponível em todas as unidades de saúde para os públicos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde.

Contraindicações – A vacina é contraindicada para crianças menores de 6 anos e pessoas com história de reação anafilática prévia em doses anteriores, bem como a qualquer componente da vacina ou alergia comprovada grave relacionada a ovo de galinha e seus derivados. Em doenças febris moderadas ou graves recomenda-se adiar a vacinação até a resolução do quadro.

Foz do Iguaçu

As doses da campanha de vacinação, estarão disponíveis gratuitamente em todas as 28 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Foz até o dia 1º de junho. Nesta quinta-feira (19), profissionais das unidades participam de uma capacitação no auditório da Vigilância Epidemiológica.

Números – De janeiro até agora, foram registrados 17 casos de Influenza em Foz do Iguaçu, 3 de H1N1, 7 de H3N2 e 7 de Influenza B. Um óbito ocorreu no dia 25 de março. O idoso tinha 69 anos, era paciente oncológico, ex-tagabista e não havia tomado a vacina contra gripe. No ano passado foram registrados 89 casos de Influenza e 12 óbitos (6 por H3N2 e 6 Influenza B). Dos 12 pacientes vítimas da gripe, 11 tinham fatores de risco, como idade avançada e outras comorbidades, e 10 não tomaram a vacina. Em 2016, Foz registrou 27 mortes por Influenza.

Serviço – A vacina estará disponível a partir do dia 23 de abril em todas as UBSs, de segunda a sexta-feira, conforme horário de atendimento das salas de vacina, disponível no site: www.saudefoz.com.br. No dia 12 de maio (Sábado) acontece o “Dia D” de mobilização nacional, com a abertura das unidades das 8h as 17 horas.