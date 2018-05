Santa Terezinha de Itaipu: “OPERAÇÃO SARUÊ” DO GAECO PRENDEU PREFEITO, VEREADOR, SERVIDOR PÚBLICO E 3 EMPRESÁRIOS. VICE DEVE ASSUMIR PREFEITURA

Agentes de diversos núcleos do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), do Ministério Público do Paraná, prenderam o prefeito Claudio Eberhard (PSDB), o vereador Luiz “Bim” Bendo (PP), o servidor público Donato Cesar Abatti (ex-secretário municipal de Obras), dois empresários em Santa Terezinha de Itapu e um de Marechal Cândido Rondon, identificado como Elpio Emmel. A ação do GAECO ocorreu na manhã desta quarta-feira, 09. Todos os presos foram levados para encarceramento em Foz do Iguaçu, distante cerca de 20 Km de STI.

Elpio Emmel, segundo fontes do O IGUASSU, seria sócio-administrador ou dono da empresa Emmel Empreendimentos Ltda. e financiador de campanha de Eberhard. Emmel, ainda segundo nossas fontes, teria negócios imobiliários em STI, transações imobiliárias essas que também foram alvo da investigação do GAECO.

Os mandados foram expedidos pelo Tribunal de Justiça do Paraná, que decretou ainda a suspensão do exercício das funções públicas o prefeito, o vereador e o servidor público.

A vice-prefeita de Santa Terezinha de Itaipu, Neide Mariot Corrente (foto ao lado), também do PSDB, deverá assumir a prefeitura, haja vista que o Tribunal de Justiça do Paraná também ter determinado o afastamento do prefeito Claudio Eberhard de suas funções públicas. Neide Corrente deve assumir a chefia do Poder Executivo de STI em caráter interino, pois é temporário o afastamento de Eberhard, conforme a respectiva determinação pelo Judiciário.

Foram também presos em flagrante duas pessoas por porte ilegal de arma (um funcionário da prefeitura que fazia a segurança da casa do prefeito e o gerente de um frigorífico).

A ação desta quarta-feira faz parte da Operação Saruê, cujas investigações, realizados pelo Gaeco de Foz do Iguaçu, foram iniciadas há 27 meses para apurar a existência de uma associação criminosa composta por servidores municipais e empresários.

De acordo com as investigações, o prefeito editou decretos de utilidade pública para suposta expansão de áreas industriais que, entretanto, visavam desvalorizar terrenos cujos proprietários passaram a ser assediados para os venderem ao grupo de pessoas ligadas ao prefeito, sob o argumento de que perderiam ainda mais se não fizessem a venda.

Os decretos seriam mais adiante revogados para proporcionar que os empresários do grupo tivessem aprovados projetos de loteamentos nessas áreas, conseguindo assim altos ganhos. São investigadas também possíveis fraudes em licitação para favorecimento do grupo, bem como fraudes na execução de contrato de revestimento de ruas. Há indícios de que houve ainda fraude na licitação do matadouro municipal.

Além das prisões preventivas, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em 30 locais, incluindo residências, empresas, escritórios de engenharia e de imobiliárias, além de gabinetes e departamentos na Prefeitura e na Câmara Municipal de Santa Terezinha de Itaipu.

(Com Assessoria do MP/PR)