SANEPAR VAI TRANSFERIR CONHECIMENTO À EMPRESA SANITÁRIA DO PARAGUAI

O Paraná vai transferir conhecimentos técnicos e científicos na área de saneamento básico para o Paraguai. O objetivo é elevar o índice de abastecimento de água e do sistema de esgoto daquele País. O memorando de entendimento que prevê colaboração técnica entre a Sanepar e a Empresa de Serviços Sanitários do Paraguai S.A. (Essap) foi assinado pela governadora Cida Borghetti nesta sexta-feira (23), no Palácio Iguaçu, em Curitiba. Também assinaram o documento os presidentes da Essap, Natalício Esteban Chase Acosta; e da Sanepar, Ricardo José Soavinski. O secretário Comunicação Social, Alexandre Teixeira, participou do encontro.

“Entendemos a importância desse acordo para que a população paraguaia possa ter uma qualidade de vida cada vez melhor, com água tratada e de qualidade. Água é vida e impacta diretamente na saúde das pessoas. Tenho certeza que esse é o início de uma bem- sucedida parceria que gerará frutos aos dois lados”, afirmou a governadora. Cida destacou a importância da união do Brasil, Paraguai e Argentina. “A união é fundamental para alavancar o desenvolvimento econômico e social nos três países. Estamos sempre de portas abertas para auxiliar e trocar parcerias e experiências”, afirmou.

Referência

A Essap, explicou seu presidente, Natalicio Chase, é responsável pelo abastecimento da água e tratamento de esgoto daquele País. Segundo ele, 52% da população têm acesso à água tratada. O índice de tratamento de esgoto é de 2%. “Esse acordo é uma grande oportunidade para conseguirmos elevar esses índices. A Sanepar é referência e se tivéssemos de pagar por todo esse conhecimento seria muito caro. Esse é marco de cooperação que poderá se transformar no futuro em um acordo comercial”, destacou.

A Sanepar possui índice de 100% em abastimento de água nas áreas urbanas dos municípios em que atua. O índice de coleta de esgoto é de 72%. Todo o volume coletado é tratado.

Ambiental

O acordo prevê colaboração técnica entre a Sanepar e a Essap, além da difusão de conhecimentos técnicos e científicos com ênfase no setor de saneamento ambiental, notadamente nas áreas de gestão comercial e desenvolvimento operacional. Segundo o diretor-presidente da Sanepar, Ricardo Soavinski, a intenção é colaborar com a experiência adquirida pela Sanepar no que diz respeito a saneamento. “Já estamos alinhando as ações para que essa troca comece o mais rápido possível. Nossa equipe está sempre em busca de novas tecnologias e conhecimentos, vamos dividir tudo isso com a população do Paraguai e, também, aprender muito com a experiência deles”, destacou.

Com base no documento, em curto espaço de tempo, será assinado um acordo de cooperação técnica entre as duas empresas.

Boas Parcerias

De acordo com secretário da Comunicação, Alexandre Teixeira, essa cooperação é mais uma demonstração das boas parcerias e da troca de atividades econômicas e sociais entre o Paraná e o Paraguai. “É o fruto de um primeiro contato feito pela governadora. Queremos difundir nossas práticas e dividir toda a experiência para proporcionar ao povo paraguaio o acesso à água de qualidade e saneamento básico. Sabemos a importância disso para o desenvolvimento social de uma população”, destacou.

Participaram do evento o diretor da Essap, Carlos Antônio Lopez Rodriguez; diretora de Meio Ambiente e Ação Social da Sanepar, Fabiana Campos; o diretor de Operações da Sanepar, Paulo Alberto Dedavid; o gerente de Pesquisa e Inovação da Sanepar, Gustavo Possetti.

(Com AEN)