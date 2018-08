SANÇÕES RENOVADAS DOS EUA VISAM ECONOMIA DO IRÃ, TEERÃ ESFRIA NEGOCIAÇÕES

O principal assessor de segurança do presidente Donald Trump pediu na segunda-feira que o Irã aceite uma oferta de conversações com os Estados Unidos ou sofra mais com sanções econômicas, mas o presidente do Irã disse que Washington precisa primeiro provar ser confiável.

Horas antes de as sanções americanas voltarem, o conselheiro de segurança nacional da Casa Branca, John Bolton, disse que o Irã deve prestar atenção à disposição de Trump de negociar.

“Eles poderiam aceitar a oferta do presidente para negociar com eles, desistir de seus programas de mísseis balísticos e de armas nucleares de forma completa e realmente verificável”, disse Bolton à Fox News.

“Se os aiatolás querem sair de debaixo do aperto, devem vir e se sentar. A pressão não cederá enquanto as negociações continuarem ”, disse Bolton, um dos principais falcões do governo sobre o Irã.

As chamadas sanções do snapback, que devem entrar em vigor na terça-feira, têm como alvo as compras iranianas de dólares, trocas de metais, carvão, software industrial e setor automotivo.

Inimigos há décadas, os Estados Unidos e o Irã estão cada vez mais em conflito com a crescente influência política e militar do Irã no Oriente Médio desde que Trump assumiu o cargo em janeiro de 2017.

As sanções renovadas estavam entre as que foram levantadas em um acordo de 2015 entre as potências mundiais e o governo iraniano sobre o controle do programa nuclear iraniano. Trump abandonou o negócio em maio. As sanções mais pesadas dos Estados Unidos, voltadas para o setor de petróleo do Irã, devem acontecer em novembro.

A moeda rial do Irã perdeu metade de seu valor desde abril sob a ameaça de ressuscitar as sanções dos EUA. O colapso da moeda e a inflação crescente provocaram manifestações esporádicas no Irã contra o lucro e a corrupção, com muitos manifestantes cantando slogans contra o governo.

O presidente Hassan Rouhani disse na segunda-feira que o Irã só poderá manter conversações com os Estados Unidos se Washington comprovar sua confiabilidade.

Rouhani deu a entender que, se os Estados Unidos se comprometessem novamente com o acordo nuclear e suspendessem as sanções, isso poderia abrir caminho para negociações.

“Se você esfaqueia alguém com uma faca e diz que quer conversar, a primeira coisa que você precisa fazer é remover a faca”, disse Rouhani em um discurso transmitido ao vivo pela televisão estatal.

“Somos sempre a favor da diplomacia e das conversas. … Mas as conversas precisam de honestidade “, disse Rouhani. Ele pediu aos iranianos que se unissem diante das dificuldades. “Haverá pressão por causa de sanções, mas vamos superar isso com a unidade”, disse ele.

Trump retirou os Estados Unidos do acordo nuclear, dizendo que não aborda o programa de mísseis balísticos do Irã, os termos pelos quais os inspetores visitam locais nucleares iranianos suspeitos e cláusulas de “por do sol” sob as quais alguns dos seus termos expiram.

Os dois países também estão em disputa sobre o envolvimento do Irã em conflitos no Oriente Médio, do Iêmen à Síria e as tensões entre Teerã e Israel.

Sanções colunas fracas

Trump planeja reintroduzir mais sanções prejudiciais ao petróleo iraniano em novembro e quer que o maior número possível de países reduza suas importações de petróleo iraniano para zero.

Mas a estratégia de sanções dos EUA tem vários pontos fracos, especialmente a relutância da Europa e da China em restringir os negócios com o Irã.

A União Européia lamentou na segunda-feira as iminentes sanções dos EUA.

Um alto funcionário do Ministério da Economia do Irã disse que Teerã não acha que o impacto econômico das sanções seria “massivo”.

“Muitos países, incluindo europeus, não concordam com as sanções dos EUA e estão dispostos a trabalhar com o Irã”, disse o funcionário, que pediu para não ser identificado.

O Irã disse no domingo que vai facilitar as regras cambiais, para tentar impedir a queda de sua moeda.

As reservas oficiais líquidas do Irã deverão cair este ano para US $ 97,8 bilhões, o suficiente para financiar cerca de 13 meses de importações, estimou o Fundo Monetário Internacional em março.

As sanções visam modificar o comportamento do Irã e não provocar uma “mudança de regime” visando Rouhani, disseram autoridades dos EUA em uma teleconferência na segunda-feira. Eles disseram que a manipulação do governo de protestos sociais e trabalhistas era uma preocupação.

O medo de sanções e dificuldades econômicas levaram a protestos esporádicos em várias cidades nos últimos dias, com iranianos comuns cantando slogans contra líderes iranianos.

Trump alertou na segunda-feira sobre “consequências severas” para pessoas ou entidades que não conseguirem reduzir as atividades econômicas com o Irã.

“Os Estados Unidos estão totalmente comprometidos com a aplicação de todas as nossas sanções, e vamos trabalhar em estreita colaboração com as nações que realizam negócios com o Irã para garantir a conformidade total”, disse ele em um comunicado.

A União Europeia prometeu na segunda-feira para conter a renovação das sanções contra o Irã.

A UE e outras partes do acordo nuclear de 2015, China e Rússia, estão trabalhando para manter o comércio com o Irã, que ameaçou deixar de cumprir as restrições ao seu trabalho nuclear se não conseguir ver os benefícios econômicos do alívio das sanções sob o acordo. .

“Lamentamos profundamente a re-imposição de sanções pelos EUA”, disse o bloco em um comunicado conjunto com os ministros das Relações Exteriores da França, Alemanha e Grã-Bretanha.

Eles se comprometeram a trabalhar na preservação dos fluxos financeiros e das exportações de petróleo e gás do Irã – uma linha vital de sua economia.

(Com Reuters)