SAMU RECEBE NOVA AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO

Com este veículo, sobe para 7 o número de ambulâncias que compõem a frota do SAMU, 100% renovada este ano

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) recebeu nesta quinta-feira (8) uma nova Unidade de Suporte Avançado (USA) para o atendimento pré-hospitalar. Com este veículo, sobe para 7 o número de ambulâncias que compõem a frota do SAMU, 100% renovada este ano através de convênios com o Governo Estadual e Federal.

As USAs são UTIs móveis que possuem tecnologia de ponta destinadas ao atendimento e transporte de pacientes com alto risco em urgências pré – hospitalares ou transporte inter – hospitalar que necessitem de cuidados médicos intensivos. Hoje, o SAMU conta com 2 UTI’s móveis, 5 unidades de suporte básico (USB) e 2 motos.

“Estamos trabalhando incansavelmente para melhorar todos os serviços de saúde em nosso município. Essas novas viaturas integram um dos objetivos da gestão que é o de garantir que os pacientes que necessitam de atendimentos do SAMU sejam transportados de maneira adequada e segura”, disse o prefeito Chico Brasileiro.

A renovação da frota, segundo o diretor do serviço de Urgência e Emergência, não acontecia há mais de quatro anos. “O SAMU em Foz dá mais um passo importante com a aquisição da sétima ambulância. Consideramos um novo marco no atendimento Pré Hospitalar de nossa cidade com 100% da frota renovada”, disse Adriano Pavan.

A nova unidade de suporte avançado é um modelo Fiat Ducato e comporta um médico, enfermeiro e condutor de veículo de emergência. A aquisição foi possível via convênio com o Governo do Estado.

Atendimentos

O SAMU recebe em média, 2.700 ligações por mês via telefone 192 de todos os nove municípios de abrangência da Regional de Saúde. Somente em Foz do Iguaçu, são cerca de 1.500 atendimentos.

(Com AMN)