SAIBA QUAIS PROJETOS DA GENDA ECONÔMICA DEVEM AVANÇAR NO 2º SEMESTRE

Congresso tem lista de propostas; Pautas de ‘costume’ aguardam

A Câmara dos Deputados finalizou, na última 4ª feira (7.ago.2019), a votação da reforma da Previdência. A pauta foi vista como prioritária pelo governo –que espera sinalizar 1 avanço na agenda fiscal e incentivar investimentos– e pelo presidente da Casa Legislativa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), principal fiador do projeto.

O texto ainda precisa passar pelo Senado, mas a expectativa é que o projeto tramite sem grandes alterações. Dois dos temas mais debatidos na proposta apresentada pelo governo, a inclusão de Estados e municípios e a capitalização, devem ser discutidos em outras PECs (Propostas de Emenda à Constituição): a chamada PEC paralela e a da capitalização.

Para os próximos meses, embora o governo tenha apresentado pautas de outros temas como o pacote anticrime de Moro e o projeto que muda regras da CNH (Carteira Nacional de Habilitação), é a agenda econômica que tem sido o alvo do Legislativo. Isso porque, de acordo com Maia, já há “maioria consolidada” para aprovação desses projetos (leia abaixo), mas nos textos relativos a costumes, a percepção é diferente.

“O radicalismo do discurso dele eu acho que assusta uma parte dos parlamentares que podia até, olhando com cuidado os temas, tentar colaborar. Esse é 1 problema que se tem também”, afirmou na última 5ª feira (8.ago).

Nesse cenário, o Poder360 fez 1 infográfico com os projetos que devem avançar no Congresso no 2º semestre:

Um dos entraves nesse avanço é a reforma tributária. Até o momento há 2 projetos encabeçados pelo Congresso: uma no Senado, baseada em texto do ex-deputado Luis Carlos Hauly (PSDB), e outra na Câmara, do economista Bernard Appy. O governo, por sua vez, deve enviar uma proposta própria elaborada pelo secretário especial da Receita Federal, Marcos Cintra.

Em reunião esta semana, Maia, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP) e o ministro Paulo Guedes (Economia) chegaram a acordar que haveria 1 texto só, mas, ainda assim, o governo deve enviar em breve sua própria proposta.

Agenda fora Congresso

Além do diálogo junto ao Legislativo para que essas pautas avancem, a equipe econômica deve reforçar sua atuação em medidas que independem do aval do Congresso. Uma delas é a venda de imóveis que, segundo o secretário responsável, Salim Mattar, somam R$ 1,15 bilhão. Uma das possibilidades é a venda “por atacado”.

Outra frente será o avanço no Novo Mercado de Gás, lançado em julho, através do qual o governo espera promover a abertura do setor no Brasil. De acordo com Guedes, a iniciativa promoverá a quebra de 2 monopólios: os da Petrobras de produção e exploração de gás e os estaduais de distribuição.

Nesse contexto, a estatal prepara a venda de 8 de suas 13 refinarias. O 2º monopólio, porém, só poderá ser quebrado mediante a aprovação do PEF (Programa de Equilíbrio Fiscal) pelo Congresso.

