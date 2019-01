SAI LISTA DE APROVADOS DA UNILA; MATRÍCULAS COMEÇAM NESTA QUARTA-FEIRA (30)

O Ministério da Educação (MEC) divulgou, nesta segunda-feira (28), a lista dos 847 aprovados para os 28 cursos da UNILA que utilizam o Sistema de Seleção Unificada (Sisu)

Amanhã (29), tem início o prazo para a inscrição na lista de espera do Sisu, que será utilizada para as próximas chamadas. As listas podem ser conferidas no site do Sisu (sisu.mec.gov.br) e, em breve, também no site da UNILA (portal.unila.edu.br/ingresso/graduacao/sisu/2019).

As instruções e a documentação necessária para a matrícula podem ser consultadas no edital PROGRAD 190/2018 (goo.gl/FHAaPV). De 30 de janeiro a 4 de fevereiro, os aprovados na UNILA deverão realizar a matrícula online, quando os documentos deverão ser digitalizados e anexados ao formulário. Esta fase é obrigatória. Os candidatos irão receber, por e-mail, o login e a senha para acessar o sistema de matrículas no site da UNILA. Nos dias 18 a 20 de fevereiro, deverão ser realizadas as matrículas presenciais. Nessa fase, os documentos originais deverão ser apresentados para conferência e autenticação.

Lista de espera

Os candidatos que não foram selecionados devem se inscrever na lista de espera do Sisu, de 29 de janeiro a 5 de fevereiro. É a partir dessa lista que a UNILA irá convocar os candidatos em chamadas posteriores, caso as vagas não sejam preenchidas. O estudante que não se inscrever na lista de espera perde o direito de concorrer a uma vaga na UNILA.

Notas de corte

O curso de Medicina foi o que teve a maior nota de corte na ampla concorrência: 788,54. Na sequência, aparecem Relações Internacionais e Integração, Arquitetura e Urbanismo, Cinema e Audiovisual e Biotecnologia. Confira o quadro abaixo.

(Com UNILA)