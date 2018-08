SACUDIDO POR CASOS CRIMINAIS DE EX-ALIADOS, TRUMP ENFRENTA RISCOS ELEITORAIS E LEGAIS

O presidente Donald Trump sofreu dois reveses nesta terça-feira, com dois ex-assessores condenados à prisão – e um deles disse que Trump disse a ele para cometer um crime – possivelmente prejudicando as perspectivas eleitorais do Partido Republicano. ampliando uma investigação criminal que ofuscou sua presidência.

A poucos minutos um do outro em tribunais separados, o ex-gerente de campanha de Trump, Paul Manafort, foi considerado culpado de impostos e fraudes bancárias, enquanto o ex-advogado pessoal de Trump, Michael Cohen, se declarou culpado de uma série de acusações.

Cohen também testemunhou que Trump o orientou a cometer um crime, organizando pagamentos antes da eleição presidencial de 2016 para silenciar duas mulheres que disseram ter tido casos com Trump.

Os contratempos voltaram a atenção para a investigação do advogado especial Robert Mueller sobre a intromissão na eleição presidencial de 2016, se a campanha de Trump era conivente com Moscou e se Trump obstruía a justiça ao demitir o então diretor do FBI James Comey, que anteriormente estava encarregado da investigação.

Trump negou o conluio, chamando a sonda de Mueller de uma “caça às bruxas”.

Dos dois últimos desenvolvimentos, o acordo de Cohen foi o mais problemático, disseram aqueles em torno de Trump.

“Um dia ruim para a equipe da casa”, disse uma fonte próxima ao presidente, que pediu para não ser identificado.

A fonte acrescentou que os infortúnios jurídicos poderiam reduzir o comparecimento dos eleitores e aumentar o risco dos republicanos de perder sua maioria de 23 cadeiras na Câmara dos Deputados nas eleições parlamentares de novembro. “Isso prejudica nossas perspectivas a médio prazo.”

Uma vitória democrata em novembro limitaria a capacidade de Trump de aprovar a legislação e aumentar o risco de pedir seu impeachment.

O advogado de Cohen, Lanny Davis, disse na noite de terça-feira que seu cliente estava “mais do que feliz” em contar à equipe jurídica de Mueller tudo o que ele sabia sobre Trump.

Os democratas aproveitaram os casos de Cohen e Manafort, afirmando que reforçavam o argumento de que a Casa Branca do Trump estava sobrecarregada pelo escândalo.

“O povo americano merece respostas sobre o papel do presidente nessas ações corruptas e criminosas”, disse a deputada democrata Rosa DeLauro.

Rodell Mollineau, estrategista sênior do Partido Democrata, disse que a notícia “aumenta o ritmo de uma batida que acabará afetando alguns eleitores independentes” e ajudará os democratas nas pesquisas.

“Manafort sendo condenado, por si só, pode não influenciar nenhum voto. Mas dada a totalidade da criminalidade descoberta … será difícil para alguns republicanos ignorar e ainda mais difícil de explicar. ”

Ainda assim, não houve pedidos imediatos para o impeachment de Trump e os legisladores republicanos não se juntaram ao coro das críticas das fileiras democratas.

Apoio Leal

O impacto de longo prazo dos casos de Cohen e Manafort provavelmente dependerá de como eles afetam a participação dos eleitores republicanos e democratas em novembro.

Embora, sem dúvida, ele tenha tido um dia ruim na terça-feira, alguns analistas disseram que Trump poderia reverter os reveses, reforçando a opinião dos defensores de que ele está sitiado, disse Andy Smith, diretor do Centro de Pesquisas da Universidade de New Hampshire.

“Nas eleições de meio de mandato, o partido do presidente tende a ser menos interessado e menos motivado a votar. Mas uma coisa que motivará as pessoas a sair e votar é se acreditarem que a parte está sendo atacada injustamente ”, disse ele.

Em uma manifestação em Charleston, na Virgínia Ocidental, na noite de terça-feira, um Trump relativamente moderado não mencionou o caso de Cohen ou Manafort.

Em vez disso, enquanto os torcedores aplaudiam, ele zombou do foco de seus oponentes na investigação de Mueller, dizendo que estavam desesperados para encontrar conluio com os russos.

“Onde está o conluio? Onde está? ”Ele disse, imitando seus críticos.

Josh McGrew, que viajou de Huntington, na Virgínia Ocidental, para o comício, chamou a investigação de uma “campanha difamatória” e disse que seu apoio a Trump não foi violado.

“Isso é tudo sobre descobrir tudo o que podem no passado de alguém”, disse McGrew. “Eles não inventaram nada em um ano e meio, quase dois anos.”

As pesquisas da Ipsos / Reuters mostraram que o índice de aprovação de empregos de Trump se mantém estável em cerca de 40%, mesmo com a investigação de Mueller já levando a confissão de culpa de vários ex-assessores de Trump.

Os casos de Cohen e Manafort não devem corroer o apoio de Trump de sua base política ou do establishment do Partido Republicano, disse Larry Sabato, analista político e diretor do Centro de Política da Universidade da Virgínia.

“Eu não acho que haja qualquer mudança”, disse Sabato. “Essa é a parte surpreendente disso. A base de Trump e praticamente todo o Partido Republicano poderia se importar menos. As pesquisas vão me ajudar.

