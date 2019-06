RÚSSIA E CHINA SE UNEM CONTRA GUERRA COMERCIAL DOS EUA

Vladimir Putin recebe Xi Jinping em Moscou. Principais aliados de Maduro, presidentes mostram ainda unidade em relação à Venezuela e defende diálogo para solucionar crise política no país sul-americano

Os presidentes da Rússia e China, Vladimir Putin e Xi Jinping, lançaram nesta quarta-feira (05/06) uma contraofensiva em resposta à guerra comercial entre os Estados Unidos e o país asiático. A reunião dos líderes em Moscou busca fortalecer a cooperação entre os países, que assinaram na ocasião diversos acordos comerciais.

“Nos propomos a resistir à imposição de restrições infundadas ao acesso aos mercados de produtos de tecnologias da informação com a desculpa de garantia de segurança nacional, assim como à exportação de produtos de alta tecnologia”, diz uma declaração assinado pelos dois presidentes no Kremlin, na qual Moscou e Pequim se comprometem em ampliar a cooperação estratégica e desenvolver novas parceiras.

O documento também ressalta os planos de “se opor à ditadura política e à chantagem na cooperação comercial e econômica internacional, e condenar a aspiração de alguns países de se acharem no direito de decidir os parâmetros de cooperação entre outros países”.

Acusados de promoverem censura nas redes, Putin e Xi também prometeram “garantir o funcionamento pacífico e seguro da internet sobre a base da participação em igualdade de condições de todos os países em tal processo”.

Putin e Xi ressaltaram que “nos últimos anos” as relações entre Rússia e China atingiram níveis “sem precedentes” na história e citaram como exemplo as trocas comerciais, que já superaram a barreira dos 108 bilhões de dólares.

A China é um dos principais alvos dos Estados Unidos numa guerra comercial. Recentemente, o presidente americano, Donald Trump, ameaçou sobretaxar praticamente quase todos os bens chineses importados pelos EUA. Em resposta, Pequim alertou sobre a possível falta de terras raras, matéria-prima sem a qual não há indústria de alta tecnologia, smartphones, nem automóveis. Os americanos importam da China 80% das terras raras que utilizam.

Em Moscou, Putin e Xi também mostraram unidade em relação à Venezuela. Os presidentes pediram diálogo político para resolver a crise no país sul-americano e rejeitaram uma possível intervenção militar contra o governo de Nicolás Maduro.

“Seguimos atentamente o desenvolvimento dos eventos na Venezuela e chamamos todas as partes a cumprir a Carta da ONU, assim como as normas do direito internacional e as relações entre os Estados”, disseram em nota conjunta.

Na entrevista coletiva após a reunião, Putin afirmou que ambos os países “se pronunciam a favor da estabilização da situação na Venezuela”.

A Rússia e a China, que têm grandes interesses econômicos na Venezuela, são os dois aliados principais de Maduro e o apoiaram desde o começo da crise no país, depois que Juan Guaidó se autoproclamou presidente interino em janeiro e foi reconhecido por mais de 50 países. Desde então Moscou se pronunciou em repetidas ocasiões em defesa do diálogo e tem se oferecido para mediar o conflito.

Putin e Xi também enfatizaram a necessidade de preservar o acordo nuclear com o Irã, e prometeram contribuir para o avanço das conversações sobre a desnuclearização da Coreia do Norte.

Aproveitando o encontro, as principais empresas russas e chinesas assinaram vários acordos de cooperação. A economia russa tem sido duramente atingida pelas sanções europeias e americanas desde 2014, após Moscou ter anexado a Crimeia, aumentando a tensão no conflito na Ucrânia.

Xi foi recebido em Moscou com honras militares e, ao lado de Putin, inaugurou uma fábrica de automóveis chinesa no sul de Moscou. Da capital russa, o presidente chinês parte para São Petersburgo, onde participará de um fórum econômico na quinta e sexta-feira.

(Com DW)