Ruas próximas ao prédio da Justiça Federal em Curitiba são bloqueadas para depoimento de Lula

Alguns bloqueios e restrições no entorno do prédio da Justiça Federal do Paraná, em Curitiba, onde o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve depor em uma ação da Operação Lava Jato, começaram a ser feitos na noite desta terça-feira (9).

Conforme a prefeitura, a Avenida Anita Garibaldi, onde está localizada a sede da Justiça, já está bloqueada entre as ruas São Sebastião e Eça de Queiroz. Os desvios Os desvios no sentido Centro de Curitiba poderão ser feitos pelas ruas Tomazina, Coronel Amazonas Marcondes, Pedro Fabri, Vereador Garcia Rodrigues Velho, Belém e São Luiz. Veja no mapa as ruas bloqueadas.