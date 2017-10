ROTARY CLUB FOZ DO IGUAÇU M’BOICY PROMOVE AÇÕES NA FEIRINHA DA JK

Os voluntários do Clube Rotary M’Boicy no último domingo, 22, estiveram na Feirinha da JK promovendo ações de conscientização sobre o Câncer de Mama em virtude do outubro Rosa e sobre a Campanha para erradicação da poliomielite no Mundo.

Na ocasião rosas foram distribuídas as mulheres que estavam na feirinha, lembrando-as da importância de se estar em dia com seus exames, sobre a prática do autoexame da mama e como esse autoexame pode salvar vidas.

No mesmo local, foram entregues flyers sobre o Dia Mundial de Combate à Pólio, comemorado no dia 24 de outubro.

FATOS SOBRE A PÓLIO

– A pólio afeta principalmente crianças menores de cinco anos de idade.

– Não há cura para a pólio, mas ela pode ser prevenida por meio da vacina.

– A doença continua endêmica em apenas três países: Paquistão, Afeganistão e Nigéria.

– Desde 1988, reduzimos em 99,9% o número de casos da doença em todo o mundo.

– Se a pólio não for completamente erradicada, ela poderá se alastrar novamente e causar 200.000 novos casos dentro de 10 anos.

– O Rotary e seus parceiros já imunizaram mais de 2,5 bilhões de crianças no mundo inteiro.