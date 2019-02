ROSANE BONHO DEFINE VERBAS PARA SAÚDE, ACADEMIAS PÚBLICAS E AJUDA FINANCEIRA PARA ENTIDADES

No total, foram 20 remanejamentos orçamentários assinados pela vereadora

A vereadora Rosane Bonho (Progressista) incluiu nas emendas impositivas ao orçamento de 2019 verbas para melhorias na saúde, implantação de academias públicas, parques infantis e ajuda financeira para diversas entidades assistenciais. Rosane também liderou a articulação para uma emenda coletiva de R$ 1,6 milhão para aquisição de 15 conjuntos de equipamentos para a UTI do Hospital Municipal, decisão assinada por 13 vereadores. Dentre as emendas coletivas, Rosane Bonho assinou ainda verbas orçamentárias para implantação do Pronto Atendimento Infantil e ampliação de unidades de saúde

Vejas as emendas apresentadas e assinadas por Rosane Bonho:

– R$ 53.600,00 para aquisição de equipamentos desportivos e materiais permanentes para a implantação de uma academia da terceira idade, uma academia da primeira idade e um aparelho adaptado (balanço em nível) para crianças e adultos, no bairro Jardim Jupira.

– R$ 7 mil para aquisição de equipamentos desportivos e materiais permanentes para a implantação de uma academia de calistenia no Gramadão da Vila A.

– R$ 7 mil destinados a aquisição de equipamentos desportivos e materiais permanentes para a implantação de uma academia de calistenia na Avenida Paraná. Neste caso, os aparelhos de calistenia devem ser instalados ao lado da academia da terceira idade já existente no local.

– R$ 51.600,00 para aquisição de equipamentos desportivos e materiais permanentes para a implantação de um parque infantil de plástico colorido, uma academia da primeira idade e um aparelho adaptado (balanço em nível) para crianças e adultos, na Praça Sete de Setembro – Bairro Morumbi.

– R$ 60 mil em contribuição ao Centro de Nutrição Infantil de Foz do Iguaçu para a manutenção de suas instalações e aquisição de equipamentos.

(Emenda coletiva – Rosane Bonho e João Sabino)

– R$ 280 mil para a Associação Cristã de Deficientes Físicos – ACDD, mantenedora da Escola Cristã Eduardo Hack Cardoso, para a manutenção de suas instalações e aquisição de equipamentos.

(Emenda coletiva – Rosane Bonho, Anderson Andrade, Beni Rodrigues, Celino Fertrin, Elizeu Liberato, Jeferson Brayner e Rogério Quadros)

– R$ 145 mil em contribuição à Associação dos Diabéticos de Foz do Iguaçu – ADIFI para manutenção e aquisição de equipamentos.

(Emenda coletiva – Rosane Bonho, Anderson Andrade, Beni Rodrigues, Celino Fertrin, Elizeu Liberato, Inês Weizemann, Marcelinho Moura e Marcio Rosa)

– R$ 1,65 milhão para aquisição de 15 kits de equipamentos para a Unidade de Tratamento Intensivo do Hospital Municipal Padre Germano Lauck.

(Emenda coletiva – Rosane Bonho, Andrade Anderson, Beni Rodrigues, Rogério Quadros, Celino Fertrin, Jeferson Brayner, Elizeu Liberato, Inês Weizemann, João Miranda, João Sabino, Kako, Marcelinho Moura e Nanci Rafagnin Andreola)

– R$ 295 mil em contribuição para o Projeto Escola de Pais – Um Olhar para o Futuro Aldeias Infantis SOS Brasil. Com esse investimento o Projeto pretende realizar o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos; e melhorar o poder aquisitivo das famílias atendidas por meio de oficinas de geração de renda.

(Emenda coletiva – Nanci Rafagnin Andreola, Marcio Rosa, Anderson Andrade, Rogério Quadros, Rosane Bonho, Elizeu Liberato, Beni Rodrigues, Celino Fertrin e Marcelinho Moura)

– R$ 117.042,15 para implantação do Pronto Atendimento Infantil – PAI.

(Emenda coletiva – Nanci Rafagnin Andreola e Rosane Bonho)

– R$ 50 mil em contribuição à entidade Centro de Atenção Integral ao Adolescente, para aquisição de equipamentos desportivos, escritório, informática e pedagógico.

(Emenda coletiva – João Miranda, Inês Weizemann, Nanci Rafagnin Andreola, Rosane Bonho e Elizeu Liberato)

– R$ 442.083,30 para reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde do bairro Morumbi III.

(Emenda coletiva – Inês Weizemann, Marcio Rosa, Anderson Andrade, Beni Rodrigues, Rosane Bonho, Elizeu Liberato, Celino Fertrin, Jeferson Brayner e Marcelinho Moura)

– R$ 199.884,30 para reforma e ampliação da sede da Associação Um Chute Para o Futuro.

(Emenda coletiva – Anderson Andrade, Beni Rodrigues, Celino Fertrin, João Sabino, Elizeu Liberato e Rosane Bonho)

– R$ 190 mil para Custeio de diárias, despesas com locomoção, materiais e serviços necessários ao desenvolvimento das atividades-fim da Secretaria Municipal de Trabalho, Juventude e Capacitação.

(Emenda coletiva – Anderson Andrade, Rosane Bonho, Elizeu Liberato, Marcelinho Moura, Jeferson Brayner, João Miranda, João Sabino, Rogério Quadros, Beni Rodrigues e Nanci Rafagnin Andreola)

– R$ 388 mil para reforma e ampliação da sede da entidade Núcleo Criança de Valor. Diante da quantidade de funcionários e crianças atendidas, necessitam adequar a estrutura física para que todos possam ter um atendimento digno e uma estrutura física melhor.

(Emenda coletiva – Anderson Andrade, Rosane Bonho, Elizeu Liberato, Jeferson Brayner, Celino Fertrin, João Miranda, João Sabino, Rogério Quadros, Beni Rodrigues, Marcio Rosa, Nanci Rafagnin Andreola, Marcelinho Moura e Inês Weizemann)

– R$ 62 mil para contratação de educador físico e assistente social para a entidade Núcleo Criança de Valor – A instituição possui uma lista de espera com mais de 100 crianças que desejam ingressar o Núcleo. Diante disso, é de extrema necessidade a contratação urgente de um profissional de educação física e um assistente social.

(Emenda coletiva – Anderson Andrade, Rosane Bonho, Elizeu Liberato, Jeferson Brayner, Celino Fertrin, João Miranda, João Sabino, Rogério Quadros, Beni Rodrigues, Marcio Rosa, Nanci Rafagnin Andreola, Marcelinho Moura e Inês Weizemann)

– R$ 862.126,45 em contribuição a Comunidade Sagrada Família Dom Olívio Aurélio Fazza para aquisição de equipamentos e material permanente para a manutenção de projetos desenvolvidos na entidade.

(Emenda coletiva – Marcio Rosa, Celino Fertrin, Rosane Bonho, Beni Rodrigues, Elizeu Liberato, Anderson Andrade, Marcelino Moura, Protetor Jorge, Nanci Rafagnin Andreola, Jeferson Brayner e Inês Weizemann)

– R$ 215 mil em contribuição para a Associação Rainha da Paz e Projeto Esperança e Vida.

(Emenda coletiva – Marcelinho Moura, Celino Fertrin, Rosane Bonho, Beni Rodrigues, Nanci Rafagnin Andreola, Elizeu Liberato, Anderson Andrade, Marcio Rosa, Rogério Quadros, Jeferson Brayner e João Miranda)

– R$ 300 mil destinados à construção de alojamentos na pista de atletismo do Ginásio de Esportes Costa Cavalcante. A construção do alojamento é uma demanda da comunidade esportiva que visa aumentar as competições no município.

(Emenda coletiva – Celino Fertrin, Anderson Andrade, Jeferson Brayner, Elizeu Liberato, Inês Weizemann, Beni Rodrigues, João Sabino, Nanci Rafagnin Andreola, Rosane Bonho e Marcelinho Moura)

– R$ 186 mil em contribuição para a entidade Mãos para Servir que precisa atualmente de melhorias em sua estrutura para oferecer um serviço de acolhimento adequado às crianças e adolescentes.

(Emenda coletiva – Elizeu Liberato, Marcio Rosa, Anderson Andrade, João Miranda, Rosane Bonho, Beni Rodrigues, João Sabino, Marcelinho Moura, Jeferson Brayner e Rogério Quadros)

(Com CMFI)