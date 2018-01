RISCO DE DENGUE DIMINUI, MAS CCZ MANTEM O ALERTA

Em 2017 a Vigilância Epidemiológica notificou 1.905 casos das doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti em Foz do Iguaçu

A Secretaria Municipal de Saúde, através do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) divulgou nesta quarta-feira (10) o primeiro Levantamento Rápido de Índice de Infestação por Aedes aegypti (LIRAa) de 2018. Apesar de haver uma redução na comparação com o ultimo levantamento de 2017, os dados colocam a cidade em alerta para as doenças transmitidas pelo mosquito: dengue, zika e chikungunya.

De acordo com o CCZ, foram vistoriadas aproximadamente 5 mil casas na primeira semana de janeiro, e o índice de infestação predial (IIP) foi de 2,84%. Isso significa que de cada 100 casas vistoriadas pelos agentes de endemias, em praticamente 3 foram encontrados criadouros do mosquito.

“O índice é considerado satisfatório quando fica abaixo de 1%. Quando fica entre 1% e 3,9% a situação é de alerta e quando é superior a 4% é alto risco para epidemia”, explica o coordenador do programa de vetores do CCZ, Jean Rios.

Durante as vistorias, os agentes também verificam as armadilhas instaladas nos imóveis para levantar o Índice Predial de Armadilha (IPA), que contabiliza o número de mosquitos adultos capturados. Neste caso o indicador chegou a 9%, ou seja, de cada 100 armadilhas, em 9 foram encontrados mosquitos contaminados.

“Foz do Iguaçu é a única cidade do Brasil que possui um indicador de índice de infestação baseado na forma adulta do mosquito”, explica Jean. “Agora, os mosquitos vivos serão identificados, congelados e enviados ao Centro de Medicina Tropical da Região Sul (CMT), para análise no laboratório de biologia molecular que irá confirmar se estão infectados com o vírus da dengue, zika e chikungunya”, completou o coordenador do CCZ.

Existem em Foz 3.750 armadilhas espalhadas em diversas regiões. Quando é confirmada a presença do vírus no mosquito adulto, o CCZ intensifica as ações num raio de 300 metros desse local.

