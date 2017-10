Richa repassa R$ 5,27 milhões para ampliar a coleta de lixo no Litoral

Os municípios de Guaratuba, Matinhos, Pontal do Paraná, Antonina, Guaraqueçaba e Morretes, no Litoral do Estado, receberão do Governo do Estado um recurso extra de R$ 5,27 milhões, destinado à limpeza e coleta de lixo durante a temporada de veraneio. O convênio entre o Instituto Águas do Paraná e as prefeituras foi assinado pelo governador Beto Richa nesta segunda-feira (09) e abre as ações do governo estadual na Operação Verão Paraná 2017-2018.

A operação começa em 21 de dezembro e segue até 14 de fevereiro do ano que vem. Na solenidade, realizada no Palácio Iguaçu, em Curitiba, Richa também nomeou o chefe da Casa Militar, coronel Élio de Oliveira Manoel, como coordenador do Verão Paraná. O governador lembrou que a população no Litoral aumenta durante o verão e que, por consequência, a quantidade de resíduos também é maior, sobrecarregando o trabalho de coleta feito pelas prefeituras.

“O Estado está presente no Litoral durante todo o ano, mas a atenção aumenta durante a temporada, devido ao grande número de veranistas”, disse Richa. “O número de turistas aumentou muito, em função da boa estrutura que temos no Litoral e a forte parceria com cada uma das prefeituras. Por isso, é também necessário melhorar a estrutura do Governo do Estado na região. Enviamos um forte aparato policial, viaturas, orientações aos veranistas, além de um grande investimento em saúde pública e na coleta de lixo”, salientou.

SANEAMENTO – O governador destacou a melhoria da infraestrutura das cidades litorâneas e a ampliação das redes de coleta e tratamento de esgoto. O maior investimento na área de saneamento da história do Litoral, de R$ 250 milhões, beneficia a população de Matinhos e Pontal do Paraná.

“Isso garante saúde, qualidade de vida e água limpa no nosso Litoral, que cobrava do Governo do Estado o respeito de ser lembrado todos os meses do ano, não apenas na época de verão”, afirmou. “No início do ano, fiquei muito feliz quando li em um grande jornal de circulação nacional que as melhores águas próprias para banho do Brasil estavam no Litoral do Paraná. Não temos mais aquelas bandeirinhas que apontavam os locais com água imprópria para banho”, salientou.

COLETA – Em Paranaguá, a coleta de resíduos será feita diretamente pelo Águasparaná. Guaratuba e Matinhos, que têm uma população aproximada de 40 mil habitantes cada, recebem cerca de 400 mil veranistas durante a temporada, número que pode ultrapassar 1 milhão de pessoas em feriados como o Réveillon e o Carnaval.

O presidente do Instituto das Águas do Paraná, Iram de Rezende, explicou que os recursos são depositados diretamente na conta dos municípios, que já podem iniciar as licitações para contratar reforços na limpeza. “Além da limpeza e coleta, os convênios reforçam as ações de educação ambiental, com foco também na coleta seletiva de lixo reciclável”, explicou.

O convênio com Guaratuba é de R$ 1,9 milhão, dos quais R$ 1,5 milhão será repassado pelo Governo do Estado e R$ 370 mil será a contrapartida do município. “Essa verba adicional é para a gente aumentar o número de caminhões, as equipes que fazem as varreções e limpeza das praias, para atender a demanda extra da população que vem curtir a temporada nas nossas praias”, disse o prefeito, Roberto Justus.

“Esta parceria com o Governo do Estado é importantíssima porque o nosso Litoral recebe muitos turistas, e nós precisamos de mais limpeza pública e serviços de segurança e saúde”, afirmou o prefeito de Matinhos, Rui Hauer.

OPERAÇÃO VERÃO – O chefe da Casa Militar e coordenador da Operação Verão Paraná, coronel Élio de Oliveira Manoel, explicou que a temporada deste ano será mais curta que as anteriores, mas o Estado planeja uma estrutura ainda maior. “Os serviços do Governo do Estado e dos municípios serão ampliados. As pessoas que vão ao Litoral podem ficar tranquilas, porque todas as secretarias e órgãos do governo já se prepararam e estão alinhando os últimos detalhes para que o nosso verão seja o melhor dos últimos anos”, disse.

CURITIBANO – Além do Litoral e da Costa Oeste – que inclui os municípios lindeiros do Lago de Itaipu e as praias do Rio Paraná – o Governo do Estado também prepara uma novidade, o Verão Curitibano, com ações em parceria com a prefeitura de Curitiba. “A integração já observada nos Mutirões da Cidadania será replicada durante o verão, com atividades nos dois parques náuticos da capital, o do Iguaçu e do Passaúna”, adiantou coronel Élio.

Após o evento no Palácio Iguaçu, o coordenador da Operação Verão Paraná e os prefeitos se reuniram na sede do Corpo de Bombeiros, em Curitiba, com os agentes de segurança pública para detalhar as ações dos bombeiros e das policias Militar, Civil e Científica durante a temporada.

PRESENÇAS – Participaram da solenidade a secretária da Família e Desenvolvimento Social, Fernanda Richa; o chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni, o deputado estadual Alexandre Curi; e os prefeitos de Paranaguá, Marcelo Roque; de Antonina, José Paulo Vieira Azim; de Guaraqueçaba, Abelardo Sarubbi; de Morretes, Osmair Costa Coelho; e de Pontal do Paraná, Marcos Fioravante.

Com AEN