Richa reforça empenho do Paraná com o Desenvolvimento Sustentável

O governador Beto Richa reforçou nesta terça-feira (8) o empenho do Paraná para o cumprimento dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), a agenda global criada pela Organização das Nações Unidas (ONU), a ser atingida até 2030. O Paraná aderiu ao Movimento Nacional ODS, grupo formado para conscientizar e mobilizar a sociedade civil a respeito do tema, em agosto de 2016.

“Fomos o primeiro Estado e desde então temos dado bons exemplos ao Brasil”, disse o governador. “Estamos trabalhando na recuperação de rios, em especial do Rio Iguaçu, na diminuição da quantidade de resíduos, por meio de programas como o Lixão Zero, e no aumento de áreas de Mata Atlântica, como fizemos no Parque Estadual do Palmito, no Litoral do Paraná”, disse ele.

Esses avanços do Paraná foram mencionados pelo governador durante solenidade de adesão da Itaipu Binacional ao Movimento Nacional ODS. O ato foi no Palácio Iguaçu, em Curitiba. “A Itaipu se soma às ações que o Paraná vem fazendo para cumprir os objetivos estabelecidos pela ONU”, disse Richa.

METAS – Para o presidente da Itaipu, Luiz Fernando Vianna, todo o trabalho da hidrelétrica é voltado para os ODS e a adesão ao movimento vai intensificar ainda mais essas ações. “Após 2014, quando a Itaipu teve a sua missão alterada, passou também a trabalhar incorporando os ODS, principalmente na questão do desenvolvimento econômico sustentável, responsabilidade social e turismo”, disse.

Os ODS compreendem 17 objetivos e 169 metas, como erradicação da pobreza, educação de qualidade, agricultura sustentável, consumo e produção responsáveis, gestão sustentável da água e paz e justiça. Já estão comprometidos com eles líderes mundiais de 193 Estados-Membros da ONU, inclusive o Brasil.

MEIO AMBIENTE – Diversos órgãos e entidades do Governo Estadual, como a Sanepar e a Copel, fazem parte do Movimento ODS. “Temos uma ação muito focada na preservação da água e dos rios, pois no momento em que garantimos água de qualidade e coleta e tratamento de esgoto adequados, estamos cuidando da saúde da população e preservando o meio ambiente”, disse o presidente da Sanepar, Mounir Chaowice. Ele integra a secretaria executiva do Movimento ODS, responsável por estabelecer parcerias, propor e avaliar ações de âmbito estadual para difundir os objetivos.

GRUPO – O Movimento ODS, fundado em 2004, é resultado da articulação de voluntários de entidades governamentais e não governamentais e empresas para promover a melhoria das condições de vida em comunidade.

PRESENÇAS – Participaram da solenidade os secretários de Estado de Desenvolvimento Urbano, Ratinho Junior, e para Assuntos Estratégicos, Edgar Bueno; o presidente da Copel, Antonio Sérgio de Souza Guetter, e a coordenadora do Conselho Estadual do Desenvolvimento Econômico e Social do Paraná, Keli Guimarães.

Com AEN