Richa libera R$ 22 milhões para projetos de 79 prefeituras

O Governo do Estado vai repassar mais R$ 22 milhões para investimentos em 79 municípios paranaenses. Os convênios foram assinados pelo governador Beto Richa durante encontro com os prefeitos, nesta terça-feira (05), no Palácio Iguaçu, em Curitiba. Foram assinados 89 convênios. As prefeituras vão investir em melhoria da infraestrutura urbana, compra de equipamentos rodoviários, equipamentos agrícolas, tratores, caminhões basculantes, kits de material esportivo e academias ao ar livre.

Richa também liberou a tramitação de pedidos de financiamentos de outros cinco municípios. Os projetos apresentados somam R$ 6 milhões. Além disso, foram homologados editais de licitações de obras e de compras para mais oito municípios, num total R$ 3,9 milhões.

Segundo Richa, a cada semana o Estado dá mostras da capacidade financeira alcançada com o ajuste fiscal, e isto tem se refletido no intenso apoio aos municípios. “No meio da crise, o Paraná é o único estado brasileiro que mantém investimentos em alta. Toda semana, prefeitos vêm a Curitiba para receber recursos que garantem o desenvolvimento dos municípios”, disse o governador.

O chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni, pediu aos prefeitos para acompanhar os projetos nas secretarias e promoverem audiências públicas para discutir as obras com a população. “Queremos celeridade na execução das obras e transparência na aplicação dos recursos públicos”, disse.

DESENVOLVIMENTO URBANO – A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano firmou convênio com 27 prefeituras para financiar a compra de equipamentos e melhorias urbanas. Também foram homologadas licitações para obras de infraestrutura. “Garantimos que as obras aconteçam em todo o Paraná”, afirmou o diretor-geral da Secretaria do Desenvolvimento Urbano, João Carlos Ortega.

O prefeito de Paranavaí (Noroeste), Delegado Kaíque, assinou um convênio de R$ 3 milhões para a aquisição de maquinários que vão renovar a frota do município. “Temos um parque de máquinas muito antigo, a maioria é da década de 1970. Com isso, vamos prestar um serviço de melhor qualidade à população”, disse.

Em Prudentópolis, no Centro-Sul, o recurso de R$ 305 mil é para aquisição de um caminhão basculante. “O nosso município é essencialmente agrícola, temos em torno de 8 mil pequenas propriedades rurais e uma malha rodoviária muito grande. Esse caminhão é para trabalhar na recuperação das estradas. Nós temos poucos equipamentos para o tamanho das nossas estradas”, contou explicou o prefeito Adelmo Luiz Klosowski.

AGRICULTURA – Outros 25 municípios assinam convênio com a Secretaria da Agricultura e do Abastecimento, no valor total de R$ 2,54 milhões, para aquisição de implementos agrícolas e veículos utilizados na melhoria das estradas rurais. De acordo com o secretário Norberto Ortigara, os investimentos permitem um melhor escoamento da produção agrícola.“O Estado coopera para melhorar a infraestrutura rural, facilitando a vida dos agricultores e reduzindo custos da produção. Uma infraestrutura mais eficiente reduz gastos com transporte”, explicou.

ESPORTE – Pela Secretaria do Esporte e Turismo foram firmados convênios com 30 municípios para a instalação de academias ao ar livre e repasse de materiais esportivos. Os investimentos somam R$ 1,5 milhão. “Temos evento como este toda semana”, lembrou o secretário Douglas Fabrício. “São diversos tipos de investimentos, desde as academias para as pessoas se exercitarem até vans para o transporte de atletas. É uma série de benefícios em favor do esporte”, afirmou.

PRESENÇAS – Participaram da solenidade os secretários Justiça, Trabalho e Direitos Humanos, Aretagão Junior; da Cultura, João Luiz Fiani; e do Cerimonial e Relações Exteriores, Ezequias Moreira; o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Ademar Traiano; o presidente da Associação dos Municípios do Paraná (AMP) e prefeito de Assis Chateaubriand, Marcel Micheletto; e os deputados estaduais Luiz Cláudio Romanelli, Plauto Miró, Tiago Amaral, Alexandre Curi, Stephanes Junior, Adelino Ribeiro, Cristina Silvestri, Fernando Scanavaca, Paulo Litro, Pedro Lupion, Élio Rush, Jonas Guimarães, Alexandre Guimarães, Cláudia Pereira, Tião Medeiros, André Bueno, José Carlos Schiavinato, Bernardo Ribas Carli, Marcio Nunes e Missionário Ricardo Arruda.

Com AEN