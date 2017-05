Richa já autorizou 257 municípios a buscarem financiamento do Estado

A prefeitura de Ponta Grossa, nos Campos Gerais, apresentou ao governador Beto Richa nesta sexta-feira (19) projetos de investimentos em obras de infraestrutura urbana e ligações entre bairros distantes com o Centro da cidade, que somam R$ 30 milhões. O município é um dos 257 que já solicitaram financiamento do Governo do Estado neste ano para executar as ações de melhoria urbanas.

Richa recebeu o pedido do prefeito de Ponta Grossa, Marcelo Rangel, e autorizou o início dos trâmites para obtenção de uma primeira parcela do crédito, de R$ 10 milhões. “Desde o início deste ano, 257 municípios foram autorizados a encaminhar processos de financiamento, junto ao Governo do Estado, para investimentos urbanos”, lembrou Richa. Os projetos somam R$ 328 milhões.

Ele ressaltou que Ponta Grossa é uma das cidades que mais recebem investimentos do Governo do Estado e uma das principais beneficiadas pelo programa Paraná Competitivo, que levou diversas empresas a se instalarem no município. “Demonstramos, na prática, o compromisso e o carinho que temos com a população de Ponta Grossa”, disse. Ele lembrou que o Estado tem obras em todas as áreas, que garantem o desenvolvimento da cidade.

PROJEÇÃO – O prefeito Marcelo Rangel disse que com o apoio do governo estadual será dado um grande passo na infraestrutura da cidade. “Será um alicerce para que o município possa fazer um grande investimento em um momento de crise”, disse. “Temos um problema crônico, de bairros povoados sem uma infraestrutura adequada. Com esse financiamento pretendemos criar novas ligações para desobstruir vias centrais, melhorando a mobilidade”, completou.

TRÂMITES – Após a autorização, os projetos da prefeitura serão encaminhados ao Paranacidade, órgão técnico da Secretaria do Desenvolvimento Urbano, que avalia a viabilidade das obras. O financiamento é feito pala Fomento Paraná, com recursos do Sistema de Financiamento dos Municípios (SFM).

O secretário do Desenvolvimento Urbano, Ratinho Junior, afirmou que o Estado busca acompanhar o crescimento de Ponta Grossa com ações que melhorem a vida das pessoas.

PRESENÇAS – Participaram da solenidade o deputado federal Sandro Alex e os deputados estaduais Plauto Miró, Márcio Pauliki e Hussein Bakri e vereadores do município.

Com AEN