Richa inaugura modernização do hospital Antônio Pietrobon, de Nova Tebas

O governador Beto Richa entregou nesta sexta-feira (12) as obras de reforma e ampliação do Hospital Municipal Doutor Antônio Pietrobon, de Nova Tebas, na região Central do Paraná. O Governo do Estado repassou R$ 710 mil para as obras do hospital, que tem 32 leitos do SUS e é referência na região para a Rede Mãe Paranaense. Modernizada, a instituição pode se credenciar para o mutirão de cirurgias eletivas, promovido pelo governo estadual.

Richa também inaugurou a nova sede da Emater em Nova Tebas e entregou casas rurais para 20 famílias de pequenos agricultores do município. No evento foi apresentado ao governador o projeto da Universidade Estadual do Paraná (Unespar), de apoio a aos produtores associados à Coopertebas. A secretária da Família e Desenvolvimento Social, Fernanda Richa, anunciou o repasse de uma van para uso nas ações do programa Família Paranaense.

O prefeito Clodoaldo Fernandes dos Santos ressaltou a parceria do Governo do Estado com o município, o que ajuda a manter a qualidade dos serviços. “Temos um governador com alma de prefeito. Só quem foi ou é prefeito sabe o que é o desafio de administrar um município como Nova Tebas, assim como os nossos vizinhos”, disse o prefeito. “Um governador municipalista, que foi prefeito. O Paraná hoje, com certeza, dá exemplo para o Brasil de como se faz administração pública”, afirmou Clodoaldo dos Santos.

NOVA CONDIÇÃO – O Hospital Municipal teve toda a sua ampliada. “Só se aproveitou o esqueleto”, disse Beto Richa, para destacar a nova condição de atendimento à população. “O hospital tem equipamentos da melhor qualidade, estrutura multifuncional e profissionais da área da saúde, que vão oferecer serviço a altura de Nova Tebas e municípios vizinhos”, disse ele.

“Temos registrado quase que diariamente os avanços na área da saúde. Na semana passada, com prefeitos, lideranças do Paraná inteiro, gestores da área da saúde comemoramos a maior redução da mortalidade materno-infantil da história do Paraná. Trabalhamos em todas as áreas, com muito afinco, dedicação, planejamento e correta aplicação de recursos”, afirmou.

CIRURGIAS – O superintendente da Secretaria Estadual da Saúde, Paulo Almeida, explicou que no segundo semestre será retomado o Mutirão de Cirurgias Eletivas, com recursos do próprio Tesouro do Estado. Mantemos o hospital de Nova Tebas como vocacionado para a realização de algumas especialidades médicas”, explicou.

Para Paulo Almeida, com a melhoria do hospital, Nova Tebas e região ganham em qualidade de atendimento, segurança e atenção à saúde. “O Governo do Estado tem investido em todos os municípios, definindo uma vocação no perfil assistencial dos hospitais de pequeno porte”, disse.

Ele explicou que os hospitais estão inseridos no programa Hospsus. Em um primeiro momento, o programa foi estruturado nos hospitais públicos e filantrópicos regionais e macro-regionais. Na sequência, foram feitos investimentos em custeio e equipamentos nos hospitais de pequeno porte. “São unidades importantes como referência para partos, para a rede de urgências e emergência, realização de exames e diagnósticos e também cirurgias eletivas”, disse Almeida

PRECISAVA MUITO – O convênio do Governo do Estado e a prefeitura de Nova Tebas, assinado em 2014, viabilizou o repasse dos recursos do Tesouro Estadual para melhoria das condições físicas e estruturais do hospital. “Precisávamos muito, porque os moradores de Nova Tebas tinham que ser atendidos em Ivaiporã, Manoel Ribas ou Iretama. Nosso hospital não tinha estrutura pra isso”, contou a diretora do Hospital, Lucinea Celestino dos Santos. “Agora estamos felizes”.

A previsão é aumentar o atendimento. No espaço menor o hospital vinha atendendo, em média, 1.500 pacientes por mês, além de 90 a 100 internamentos.

PRESENÇAS: Participaram da solenidade o presidente da Codapar, Tino Stanieviski; os deputados estaduais Bernardo Ribas Carli, Alexandre Curi, Cristina Silvestri e Márcio Nunes, o presidente da Câmara de Vereadores de Nova Tebas, Hoanderson Martins Berger; o prefeito de Guarapuava, Cesar Silvestri Filho; o prefeito de Mato Rico, Marcel dos Santos; o coordenador regional da Cohapar, Elmar Woraz; diretor-administrativo da Emater, Richard Golbe, e o gerente regional de relacionamento do Banco do Brasil de Pitanga, João Capuchinski Neto.

Com AEN