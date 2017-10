Richa inaugura estrada e libera obras urbanas em Paranavaí

Paranavaí, no Noroeste do Paraná, recebeu nesta sexta-feira (06) uma obra bastante reivindicada, que beneficia diretamente mais de oito mil moradores do município. Trata-se da pavimentação da Estrada do Campo, entre o distrito de Sumaré e o Recanto Dom Bosco, região bastante povoada.

O governador Beto Richa entregou a obra, que recebeu R$ 1,9 milhão em recursos do Estado, e também confirmou mais R$ 17 milhões para investimentos em Paranavaí, sendo R$ 5 milhões a fundo perdido e R$ 12 milhões do Sistema de Financiamento dos Municípios (SFM).

A Estrada do Campo recebe trânsito pesado para escoar a produção e, além disso, há muito movimento devido à presença de comunidade religiosa que atua na recuperação de pessoas com dependência química. Três quilômetros da via receberam bloco sextavado.

Richa lembrou que a Estrada do Campo é municipal, mas que o Estado aportou 95% dos recursos para a pavimentação devido a sua importância para a comunidade. “Uma belíssima obra, que atende a forte reivindicação das lideranças”, afirmou. “É importante momentos como esse, em que entregamos ações que melhoram a vida das pessoas. Hoje o Paraná é um canteiro de obras, mesmo no meio da recessão, graças ao ajuste que fizemos, equilibrando as contas públicas”, afirmou.

MOTIVADOS – O secretário da Infraestrutura e Logística, José Richa Filho, lembrou que a Estrada do Campo era intransitável em dias de chuva, que havia muito buracos, alguns ocupando a pista inteira. “Essa obra nos deixa motivados. Este é o papel do gestor público, atender a demanda das comunidades”, afirmou.

A Estrada do Campo está entre as centenas de obras de responsabilidade dos municípios, mas realizadas com recursos do Governo do Estado, por meio de convênio da Secretaria da Infraestrutura e Logística. Desde 2011, foram investidos cerca de R$ 170 milhões em reforma de ruas e de rodovias municipais.

LOGÍSTICA – Com os recursos disponibilizados pelo Estado, a prefeitura vai pavimentar ruas e fazer a duplicação do trecho da BR-376, entre a saída de Paranavaí e Tamboara, por onde passam 10 mil veículos por dia. A obra na rodovia é uma parceria com a concessionária Viapar.

O prefeito de Paranavaí, Delegado Caíque, explicou que serão pavimentadas ruas de nove bairros: Jardim Oásis, Jardim Simone, Morumbi, Sumaré, Ipê, São Jorge, Coloninha, Jequetiba é Vista Alegre.

“Esses projetos resolvem o problema de logística de município”, disse o prefeito. “Paranavaí foi preterida por muitos anos. Atualmente, com todos os investimentos do Governo do Estado, recuperamos a competitividade. Empresas, que antes não cogitavam a possibilidade de investirem aqui já nos procuraram para se instalar na cidade”, contou.

ESCOLA – Além dos recursos, o governador também autorizou o início das obras de reforma do Colégio Estadual Marins Alves de Camargo pelo programa Escola 1000. “Na região, 21 escolas da receberam melhorias pelo programa”, disse o chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni. Ele ressaltou que Paranavaí recebeu, entre outras ações, sete viaturas policiais, recursos para instalação de parque infantil e para compra de material esportivo.

PRESENÇAS- Participaram do evento o deputado federal Luciani Ducci, os deputados estaduais Tião Medeiros e Luiz Claudio Romanelli e o prefeito de Tamboara, Antônio Cauneto.

