Richa defende reformas para o Brasil retomar o crescimento

O governador Beto Richa afirmou nesta quarta-feira (30), em Boston (EUA), que as reformas estruturantes em discussão no Brasil são fundamentais para o País retomar a trajetória de crescimento econômico. Para ele, “a reforma trabalhista é positiva e as da previdência e política são necessárias”.

Richa disse que o desgaste político não pode ser obstáculo para mudanças e citou o exemplo do Paraná. “Fomos o primeiro estado a fazer o ajuste fiscal. Graças a isso, o Paraná tem hoje a melhor situação financeira e fiscal do País”, disse Richa, que se reuniu com gestores de investimentos internacionais na sede da Fidelity Investments e também foi recebido pela cônsul-geral do Brasil em Boston, embaixadora Glivania de Oliveira.

O governador destacou que a economia paranaense cresceu 2,5% no primeiro trimestre deste ano, enquanto o PIB brasileiro teve uma retração de 0,4% e que o Estado tem a melhor estratégia de atração de investimentos da América Latina, segundo o Financial Times, que considerou o Paraná Competitivo um dos programas de incentivo fiscal mais efetivos do mundo.

EMPREGO E RENDA – Richa citou também a avaliação do grupo britânico The Economist, que apontou o Paraná como o segundo estado mais competitivo do País, atrás apenas de São Paulo. “Com o Paraná Competitivo, atraímos R$ 43 bilhões em investimentos em todas as regiões do Estado, gerando mais desenvolvimento e criando emprego e renda para a população”, ressaltou, lembrando que a agência Fitch elevou o rating nacional do Paraná de AA (bra) para AA+ (bra).

Segundo Richa, o Paraná vive uma fase de grande industrialização e se consolida como o segundo polo automotivo do País, a terceira indústria de transformação, o quarto maior parque de processamento de petróleo, além de ser um dos maiores produtores agrícolas do Brasil.

CÔNSUL-GERAL – O governador e a secretária da Família e Desenvolvimento Social, Fernanda Richa, encerraram a agenda oficial nos Estados Unidos com um encontro com a cônsul-geral do Brasil em Boston, embaixadora Glivania de Oliveira. Eles discutiram a conjuntura brasileira e norte-americana e a presença de paranaenses na capital de Massachusetts.

O estado americano concentra um dos maiores números de migrantes brasileiros nos Estados Unidos, em torno de 300 mil pessoas, e o Paraná é segundo com a maior população brasileira na cidade de Boston. Também foram discutidos projetos na área da educação.

Com AEN