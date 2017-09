Richa autoriza R$ 60 milhões para melhoria em escolas estaduais

O governador Beto Richa autorizou nesta segunda-feira (25) o repasse de mais R$ 60,3 milhões para melhoria em escolas da rede estadual de ensino. Em encontro com diretores e professores, realizado no Palácio Iguaçu, em Curitiba, Richa assinou ordens de serviço para início de obras de reforma e ampliação de 75 escolas, de 60 municípios paranaenses – no valor de R$ 7,3 milhões. Ele também anunciou que mais R$ 53 milhões serão aplicados em obras emergenciais de outras unidades de ensino.

Richa afirmou que as ações mais uma vez confirmam a prioridade que governo estadual dá à Educação. “Não há outro estado brasileiro que faz tantos investimentos nesta importante área”, disse ele, ressaltando que o governo estadual destina 35% de suas receitas correntes líquidas para o ensino público – percentual maior que o determinado por lei. “Só no ano passado, por exemplo, foram R$ 10 bilhões, revertidos na valorização dos professores, implantação de progressões e melhorias da merenda escolar dada aos alunos”, afirmou o governador.

O montante de R$ 7,3 milhões é do Programa Renova Escola, desenvolvido em convênio do Governo do Estado com o Banco Mundial. Os 75 colégios estaduais já podem começar melhorias na rede elétrica, em salas de aula, banheiros, coberturas de quadras poliesportivas, pinturas, entre outros reparos.

“Só podemos dar dignidade e bem-estar aos alunos e professores se tivermos uma estrutura adequada para atendê-los”, disse a secretária de Estado da Educação, Ana Seres. “Estes recursos estão sendo liberados graças ao esforço que estamos fazendo para manter as contas em equilíbrio, sem descuidar dos investimentos que atendem a população”, completou o chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni.

1.500 ESCOLAS – Segundo o presidente da Fundepar, Sérgio Brun, neste momento 1.500 escolas estaduais recebem melhorias com recursos de programas como o Renova Escola, o Escola Mil (que destina R$ 100 mil para mil unidades) e outras iniciativas. “Podemos dizer que é a maior revitalização de escolas de todo o Brasil”, afirmou Brun.

Uma das instituições que recebeu recursos foi a Escola Estadual Albina Novak Muginoski, de Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba. Com o montante de R$ 112 mil do Governo do Estado, a escola, que atende 1.500 alunos – contanto com as crianças atendidas pela creche – vai reformar os banheiros e pintar algumas salas de aula.

A diretora do colégio, Simone Aparecida Ferreira de Couto, falou que a melhoria na estrutura contribui para que os estudantes possam usufruir ainda mais da escola. “Um prédio bonito, bem equipado e com espaços melhores valoriza muito a educação e incentiva as crianças e adolescentes a frequentarem a escola. Muitos têm no colégio o que eles não têm em casa”, disse.

