Richa autoriza mais R$ 7,7 milhões para investimentos nos municípios

O Governo do Estado autorizou mais R$ 7,7 milhões para investimentos em 32 municípios do Paraná. Os novos convênios com as prefeituras foram assinados nesta segunda-feira (14) pelo governador Beto Richa, no Palácio Iguaçu, em Curitiba. Os recursos serão destinados para a construção de academias ao ar livre, mini-arenas esportivas, aquisição de veículos e compra de equipamentos agrícolas. Na última semana passada, 49 cidades receberam R$ 9 milhões para investimentos.

Além das novas parcerias com as prefeituras, outros 20 municípios, que tiveram recursos liberados anteriormente, ou captaram financiamento junto ao governo estadual, foram autorizados a abrir editais de licitação dos projetos, que somam R$ 8,02 milhões. “Autorizamos recursos para os municípios com muita frequência. Isso é uma demonstração clara e inequívoca da saúde financeira do Paraná”, disse Richa. O governador ressaltou o caráter municipalista de sua gestão. “Já fui prefeito e sei das dificuldades das cidades, principalmente no meio dessa crise que derruba as arrecadações”, complementou ele.

R$ 1 BILHÃO – Desde 2011, o Governo do Paraná autorizou municípios, de todas as regiões, a captarem mais de R$ 1 bilhão por meio do Sistema de Financiamento aos Municípios (SFM). Apenas no ano passado, foram R$ 357 milhões para obras de melhoria como pavimentação de vias, construção de barracões industriais, escolas, creches e para a gestão de resíduos sólidos.

OBRAS – O prefeito de Medianeira, Ricardo Endrigo, assinou convênio de R$ 400 mil para a implantação de uma arena multi-esportiva, que permitirá à população a prática de diversos esportes, e quatro academias ao ar livre. “Essas obras vão beneficiar mais de 5 mil pessoas que moram na cidade”, disse ele. Já o município de Quatro Barras, na Região Metropolitana de Curitiba, vai utilizar os recursos para reforçar a área de assistência social. “Vamos adquirir um veículo que, além de dar um maior suporte ao trabalho de nossos assistentes sociais, permitirá aumentar as visitas às famílias que precisam de auxílio. Cerca de 300 pessoas serão beneficiadas”, afirmou o prefeito, Ângelo Andreatta.

MUNICÍPIOS – Os municípios que serão beneficiados pelos recursos do Governo do Estado são: Indianópolis, Araruna, Irati, São João do Triunfo, Nova Aurora, Tuneiras do Oeste, Santa Terezinha de Itaipu, Inácio Martins, São José das Palmeiras, Capitão Leônidas Marques, Quatro Barras, Quarto Centenário, Campo Magro, Itaperuçu, Lapa, Fazenda Rio Grande, Quitandinha, Mandirituba, Medianeira, Santa Cruz do Monte Castelo, Ibaiti, Cambará, São Pedro do Iguaçu, Itaipulândia, Cambará, Teixeira Soares, Bituruna, Cruz Machado, Apucarana, Kaloré, Marilândia do Sul, Reserva e Santa Izabel do Oeste.

PRESENÇAS – Também participaram da solenidade o chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni, os secretários de Estado do Desenvolvimento Urbano, Ratinho Junior; da Agricultura e Abastecimento, Norberto Ortigara, e do Esporte e Turismo, Douglas Fabrício; o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Ademar Traiano, e os deputados estaduais Wilmar Reichenbach, Márcio Pauliki, Élio Lino Rusch, Maria Vitória, Nelson Justus, Pedro Lupion, Hussein Bakri e Francisco Burher.

Com AEN