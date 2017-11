Richa antecipa o 13° salário dos servidores estaduais

O governador Beto Richa anunciou nesta terça-feira (31) o pagamento antecipado do décimo terceiro salário do funcionalismo estadual. O valor será depositado na conta de aproximadamente 270 mil servidores ativos e aposentados no próximo dia 8 de dezembro.

“O pagamento será integral, em parcela única”, destacou o governador, lembrando que o valor da folha chega a R$ 1,7 bilhão. “É uma medida que demonstra a saúde financeira do Estado, atestando o equilíbrio das contas públicas do governo e o respeito e a valorização devida a todos os servidores públicos do Paraná”, disse Richa.

O governador afirmou que o Paraná realizou um profundo ajuste fiscal, que reduziu despesas e equilibrou as receitas e, por isso, tem uma situação diferenciada em relação a outros estados e condições de pagar os servidores e fornecedores em dia, além de realizar grandes investimentos.

“Vejo com tristeza a situação de boa parte da federação. Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas, que são as maiores economias do Brasil, decretaram estado de calamidade financeira, parcelando o salário do funcionalismo”, disse. “Quando não conseguem pagar o salário do servidor, não tenho dúvida que muitas coisas pararam antes”.