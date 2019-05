Partido Verde tem bom desempenho nas eleições

O Reunião Nacional, partido populista de direita liderado por Marine Le Pen, foi o grande vencedor neste domingo (26.mai.2019) das eleições europeias na França, superando o movimento Em Marcha, do presidente Emmanuel Macron.

Segundo as projeções, a antiga Frente Nacional repetiu o triunfo do pleito europeu de 2014 e obteve 23,3% dos votos, uma pequena vantagem sobre a legenda de Macron, que ficou com 22,1%.

Com a apuração em andamento, a grande surpresa foi o desempenho do Partido Verde, que se tornou a terceira força do país no Parlamento Europeu, com 13,1% da preferência dos franceses.

“O voto na RN é 1 voto pela França e pelo seu povo. Isso é vital e feliz para 1 país que navega num estado de confusão. Em face da desvantagem democrática desta noite, é necessário retirar as conclusões necessárias“, disse Le Pen. “Ele [o Presidente Macron] não tem alternativa, senão dissolver a Assembleia Nacional para torná-la 1 instrumento representativo do país“, acrescentou, repetindo uma posição que tem assumido várias vezes desde o início dos protestos do movimento dos “coletes amarelos”.

O comparecimento às urnas foi de 52%, uma forte alta em relação às eleições de 2014, quando 42% dos eleitores exerceu o direito de escolher os representantes da França no Parlamento Europeu.

Caso confirmados os resultados na apuração, o partido ambientalista superou Os Republicanos, principal grupo conservador da França, que ficou com 8%. Já o esquerdista França Insubmissa e o Partido Socialista, do ex-presidente François Hollande, empataram em 6%.

Após a divulgação das projeções, calculadas a partir da apuração parcial dos votos no país, o líder da chapa populista de direita, Jordan Bardella, comemorou a vitória e disse que o resultado é uma “lição de humildade” para Macron.

O aliado de Le Pen também pediu uma mudança de rumo na política francesa e disse que o Reunião Nacional, que mudou de nome no ano passado, se tornou o principal partido do país.

A legenda liderada por Le Pen já havia ganhado as eleições europeias de 2014 na França. O resultado deste ano mantém uma tradição no país: o partido do presidente só venceu o pleito europeu em apenas duas ocasiões.

Quem também já comemorou os resultados deste domingo é o líder do Partido Verde, Yannick Jadot, que colocou o partido como principal força política entre os jovens. “Uma onda verde chega à Europa“, afirmou.

O cabeça de chapa dos Republicanos, Laurent Wauquiez, afirmou que o péssimo resultado do partido se deve à polarização do voto entre a extrema direita e Macron, 1 fator que também afetou a esquerda.

O França Insubmissa, de Jean-Luc Mélénchon, esperava se tornar o quarto principal partido do país no Parlamento Europeu e deve ficar com apenas 6% dos votos, resultado bastante inferior aos 19% registrados pelo candidato nas últimas eleições presidenciais.

Já o Partido Socialista, que governava o país até 2017 com François Hollande, quase não conseguiu superar a barreira de 5% para eleger representantes para o Parlamento Europeu.

(Com Poder360)