A Câmara Municipal de Foz do Iguaçu tem se reunido constantemente com Secretários que compõem a administração municipal, a fim de manter diálogo permanente com o Executivo. Nesta semana, os Vereadores receberam o Superintendente do Fozhabita, Eduardo Teixeira, para discutir o diagnóstico geral do Fozhabita, implementação de novos projetos e situação do Plano de Habitação.

Com CMFI