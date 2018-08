RESUMÃO: PRINCIPAIS CANDIDATOS AO GOVERNO DO PARANÁ ANALISAM A PESQUISA IBOPE

Ratinho Junior, Cida Borghetti, João Arruda e Dr. Rosinha mostram otimismo com o cenário apresentado pelo levantamento

Os quatro principais candidatos ao governo do Paraná pinçaram, cada um, o que encontraram de melhor para si na pesquisa Ibope divulgada nesta quarta-feira (22). Segundo o levantamento, Ratinho Junior (PSD) tem 33% das intenções de voto, contra 15% de Cida Borghetti (PP). João Arruda (MDB) aparece com 5%, enquanto Dr. Rosinha (PT) vem com 3%.

Autor de um pedido de impugnação à divulgação da pesquisa – negado pela Justiça −, Ratinho fez questão de ressaltar que a metodologia do levantamento não segue as orientações do Tribunal Superior Eleitoral e, portanto, pode distorcer os números. “Mas, independentemente disso, seguimos na liderança desde o ano passado. Isso não muda o nosso ritmo de trabalho. Ao contrário, o 1º lugar nos dá mais estímulo de trabalho para nos consolidarmos na liderança. Agradecemos a população que, reiteradamente, tem respondido que apoia a nossa candidatura”, disse Ratinho, por meio da assessoria de imprensa.

Cida, por outro lado, destacou que vem crescendo desde que assumiu o governo do estado, em abril. “Os números mostram o resultado do nosso trabalho e o carinho que tenho recebido de toda a população. A pesquisa comprova o crescimento que vem ocorrendo desde abril. Tenho certeza de que vamos continuar nesse ritmo com o início da campanha eleitoral na tevê e rádio, onde vamos apresentar propostas e comparar trajetórias políticas”, afirmou, em nota.

Já Arruda lembrou que lançou a candidatura há apenas três semanas, contra adversários que estão em campanha há quatro anos. “O resultado da pesquisa é um elogio à nossa candidatura. Lembra a história de Dória. Ele tinha 5% em uma etapa parecida e ganhou no primeiro turno [para prefeito de São Paulo em 2016]”, declarou, por meio de nota.

Rosinha, por sua vez, defendeu que 59% dos paranaenses ainda não têm candidato na pesquisa espontânea – quando não são apresentados nomes aos entrevistados. “É uma eleição em aberto. Nós vamos crescer com o início do horário eleitoral, quando o eleitor souber que eu sou a única alternativa de centro-esquerda. O único candidato do presidente Lula, que representa os trabalhadores e trabalhadoras.”

Para o colunista da Gazeta do Povo, Rogério Galindo, do blog Caixa Zero, os números mostram que Ratinho Junior ainda não se beneficiou da saída de Osmar Dias da corrida eleitoral, mesmo estando atualmente com intenções de votos suficientes para levar a disputa ainda no primeiro turno.

(Com Gazeta do Povo)