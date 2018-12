RESULTADO DA ARRECADAÇÃO COM LEILÕES DA ALFÂNDEGA DE FOZ DO IGUAÇU SUPERA R$ 13,5 MILHÕES EM 2018

A Alfândega de Foz do Iguaçu realizou nove leilões no ano de 2018. O último foi finalizado nesta terça-feira (18). A arrecadação total foi de R$ 13.657.888,00. Participaram dos certames pessoas físicas e pessoas jurídicas

A arrecadação com leilões deste ano representa um aumento de mais de 38% se comparado com 2017. O número de leilões realizados em 2018 aumentou 80% em relação a 2017. Foram leiloados veículos, mercadorias, sucatas e resíduos.

Destaque para o primeiro leilão de resíduos de embarcações realizado no Brasil pela Receita Federal. Essa nova modalidade, introduzida no ordenamento jurídico pela Resolução CEO Nº 2, de 21 de setembro de 2018, é uma inovadora possibilidade de destinação sustentável que vem sendo adotada pela Receita Federal.

Outro ponto relevante foi o aprimoramento do sistema de leilões da Receita Federal em Foz do Iguaçu. A partir deste ano, todos os bens arrematados são identificados com número de série e constam na base de dados da RFB. Essa medida trouxe mais segurança para os certames e permitiu a realização de novos leilões de mercadorias, que não eram realizados há 16 anos pela ALF/Foz.

O montante arrecadado será destinado conforme determina a lei, sendo 60% para o Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização (Fundaf) e 40% para a Seguridade Social.

(Com Receita Federal)