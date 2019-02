RESPALDAN A FISCALES QUE INVESTIGAN A LOS POLÍTICOS

La fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, salió a respaldar ayer a los agentes que investigan a los políticos ante las acusaciones del clan Zacarías Irún y de los legisladores cartistas. Por otro lado, el titular de Diputados, Miguel Cuevas (ANR, Añetete), recusó a la fiscala Josefina Aghemo

La fiscala general del Estado convocó ayer a una conferencia de prensa para rechazar la versión de que el Ministerio Público es utilizado por el actual Gobierno para investigar y/o imputar a ciertos políticos. “Acá no existen los colores, nosotros no miramos eso, nos basamos en los elementos que tienen en sus carpetas fiscales”, apuntó Quiñónez.

“Tenemos un proyecto que presentaremos para intentar frenar las constantes recusaciones sin fundamentos, pero identificamos algunas falencias con el equipo de trabajo, las corregiremos y posteriormente lo presentaremos”, dijo la fiscala general Quiñónez.

De esta manera justificó la fiscala el pedido de la reapertura de la causa caratulada como: “Ernesto Javier Zacarías Irún s/ Enriquecimiento Ilícito Ley Nº 2523/2004”, causa que fue desestimada en marzo del año pasado por el juez Penal de Garantías Gustavo Amarilla a pedido de la fiscala Yolanda Portillo.

En este caso el magistrado Amarilla debe resolver si vuelve a abrir o no la investigación.

Si bien Zacarías Irún dijo que desde hace más de 10 años ya no era funcionario público, por lo que no puede ser investigado por supuesto enriquecimiento ilícito, esto quedó desvirtuado al conocerse que desde el 2008 fue nombrado como asesor ad honorem de la Municipalidad de Ciudad del Este. Luego se le renovó ese contrato en el 2011. La ley señala que los asesores son funcionarios públicos, reciban o no dinero por su labor.

Recusación

El titular de Diputados, Miguel Cuevas (ANR, Añetete), quien está investigado desde setiembre pasado por los supuestos casos de lesión de confianza y enriquecimiento ilícito durante su gestión como gobernador de Paraguarí, recusó a la fiscala Josefina Aghemo, a través de su abogada Cecilia Pérez, argumentando que no tenían acceso a la carpeta fiscal.

Sin embargo, al parecer, el caso estaba bastante avanzado y se estaba preparando la imputación. Entonces para frenar la marcha del caso se recurrió a la recusación.

El fiscal Rodrigo Estigarribia fue designado interino en el proceso de investigación hasta que se resuelva la recusación contra la agente Aghemo.

(Com ABC Color)