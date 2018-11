RESIDÊNCIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA DA UNILA ABRE INSCRIÇÕES PARA 12 VAGAS REMANESCENTES

O Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família da UNILA abriu, nesta quinta-feira (1º), inscrições para o processo seletivo de vagas remanescentes para a turma 2019. Estão sendo oferecidas 12 vagas. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas de 1º a 18 de novembro, no site da UNILA. As normas do processo seletivo estão dispostas no edital COREMU 11/2018, disponível em https://unila.edu.br/residencia-saude.

As vagas são destinadas a profissionais com graduação ou bacharelado nas áreas de Odontologia, Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição, Psicologia e Saúde Coletiva – duas vagas em cada área. O curso é gratuito, terá duração de dois anos e será desenvolvido sob a forma de treinamento em serviço. O objetivo do curso é formar profissionais com conhecimentos, habilidades e atitudes para atuar na Estratégia de Saúde da Família e Núcleo de Apoio à Saúde da Família. O início das aulas está programado para março de 2019.

A seleção será feita em duas fases. A primeira é uma prova de múltipla escolha com 40 questões e caráter classificatório. A prova será aplicada no dia 26 de novembro, com início às 14h, na UNILA-Jardim Universitário (Avenida Tarquínio Joslin dos Santos, 1000). Os oito candidatos com maior pontuação passam para a segunda etapa, que consiste na análise de títulos e de currículo e análise da defesa da proposta de atuação na residência. As matrículas deverão ser feitas em fevereiro do ano que vem.

