Reservas podrían generar más US$ 210 millones en intereses

“Es una noticia buena e histórica para nuestro país”, es la reacción casi unánime de los sectores de análisis de la economía en relación al caso Gramont Berres. Además de un ahorro de US$ 100 millones, el Gobierno tendrá la capacidad de invertir mejor las reservas internacionales y un cálculo aproximado destaca que con una buena colocación, por lo bajo podría generar US$ 210 millones por año en intereses. El presidente del Banco Central del Paraguay (BCP) aseguró que ya no habrá necesidad de ocultar las Reservas Internacionales. Fuerte impulso a la imagen país y lo instala al Grado de Inversión.

ASUNCION. Desde que la Justicia norteamericana sentenció la veracidad de la defensa paraguaya contra la demanda de la SACE de Italia, también liberó US$ 7.700 millones de las Reservas Internacionales que estaban bajo la presión de un posible embargo y consiguiente desprotección de la economía.

Carlos Fernández Valdovinos, presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), fue categórico y dijo que “ahora el banco dispone de US$ 7.700 millones para invertirnos a intereses muy superiores a los que se percibía durante el juicio”.

Si el Gobierno retiraba las Reservas del banco suizo durante el juicio, automáticamente quedaban embargadas el tiempo que dure el caso.

Por su parte, Amílcar Ferreira, analista financiero, explicó que “además del ahorro de los 100 millones de dólares que conlleva la victoria de Paraguay en el caso de Gramont Berres, el país podrá ahora hacerse de más dinero al invertir sus reservas monetarias. Durante el transcurso de la demanda ilegal, Paraguay dejó de percibir 3.000 millones de dólares en concepto de intereses, por lo que ahora los economistas celebran la actuación del Gobierno”.

En total 7.000 millones de dólares están colocados en el extranjero, “y si la tasa es de 1%, se configura en 70 millones de dólares por año de ganancia y Paraguay tiene el potencial de recibir 210 millones de dólares por año en intereses, al colocar en una tasa del 3%”, calculó Ferreira.

El titular de la banca matriz destacó el ahorro de US$ 100 millones de un juicio que no se podía perder, “porque la demanda nunca tuvo sustento jurídico y el triunfo del caso fue para el país. Ahora las Reservas podrán generar una mejor rentabilidad, el BCP podrá disponer para colocarlas en mejores condiciones, pero actuaremos con prudencia”.

Roberto Moreno, procurador general de la República, dio luz verde al Ministerio de Hacienda y al Banco Central para iniciar gestiones para la colocación de las Reservas Internacionales a un mejor rendimiento. En cuanto a que hubiese pasado si la sentencia salía desfavorable, el Procurador explicó que “haciendo un cálculo rápido estos 100 millones de dólares se iban a convertir en 1.000 millones en concepto de intereses”.

“ESTO ACERCARÁ MÁS AL PAÍS AL GRADO DE INVERSIÓN”

Además de la libre disponibilidad de las Reservas Internacionales para producir mayor rentabilidad, el caso Gramont Berres abre otras ventajas, esta vez de imagen del Paraguay. El esfuerzo del Gobierno por garantizar un país serio en los mercados internacionales tendrá un impulso importante con este veredicto en el plan de alcanzar el Grado de Inversión.

Amilcar Ferreira, analista financiero, explicó que “esta situación abre el camino para que el país se acerque al grado de inversión, que es necesario para seguir creciendo”. Agregó que “significa una mejor defensa de los intereses del país en este Gobierno, ya que los anteriores no realizaron un buen trabajo al perder el juicio en Suiza y optar por pagar la deuda ilegal”.

La sentencia judicial limpiará totalmente la imagen internacional de Paraguay “que estaba atravesando en esta causa por estafa y ahora se demostró que existieron coimas por parte de los embaucadores, para otorgar las pólizas. Nuestro Informconf estaba con una marcha debido a este juicio con un préstamo que fue ilegal”.

Apuntó que las cuentas del Estado fueron obligadas a asumir un crédito que no solicitó “y en términos sencillos, era como si fuera que te inventaran un préstamo que nunca tomaste, después te demandaran por eso, y pasas a la lista de Informconf, y que eso te impida a hacer operaciones crediticias, porque baja la calificación crediticia”.

La situación judicial impedía a Paraguay disponer la colocación más ventajosa de las Reservas Internacionales, “porque estaban retenidas en un banco, ya que ese era el único lugar donde no podían embargar el dinero (durante el caso Gramont Berres)”, dijo Ferreira.

La sentencia definitiva otorgará a Paraguay otras ventajas como la calificación internacional de riesgo país y esta nueva situación ubicará al Paraguay en una consideración cada vez más cercana al Grado de Inversión. “Esta sentencia aporta mucho a la calidad de país serio”, destacó el profesional.