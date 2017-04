REQUERIMENTO SOLICITA IMPLEMENTAÇÃO DE CENTRO DESTINADO AOS IDOSOS

Na sessão desta quinta-feira, 13 de abril, os Vereadores aprovaram um requerimento (125/2017), de autoria do Vereador Protetor Jorge (PTB) que solicita ao Executivo informações sobre a viabilidade de um centro dia do idoso, conhecido por creche dos idosos.

Segundo o autor do requerimento “o idoso era assistido mais antigamente, meu requerimento tem objetivo de dar mais um olhar ao idoso, ele se sente muito isolado”, Protetor Jorge. A ideia central do requerimento é atender a uma reivindicação para que se implante o centro dia do idoso, um local para reforçar capacidade cognitivas e ter um espaço de lazer, entretenimento, estímulo físico, cognitivo e fortalecimento dos laços sociais.

“Pode contar com meu voto e meu apoio. Após o governo assumir, tente implementar isso como projeto, juntamente com o Poder Executivo”, acrescentou o Vereador Beni Rodrigues (PSB). Com aprovação dos parlamentares, requerimento segue para a Prefeitura para tomada de providências.

Com Câmara Municipal de Foz do Iguaçu