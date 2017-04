DISCUSSÃO SOBRE PLANO DIRETOR CONTOU COM AMPLA PARTICIPAÇÃO POPULAR

O Coordenador geral do #PlanoDiretor @Ricardoalbuquerque destacou a #PrefeituradeFoz realizou ao menos 10 audiências públicas nos centros e bairros no ano de 2016. Alguns pontos foram destaque no debate: necessidade de regularização fundiária de #FozdoIguaçu. O representante do #CODEFOZ considera que o plano está maduro para ser aprovado. Houve várias manifestações da população falando na necessidade de inclusão de equipamentos que contemplem juventude e população que vive na área rural.

Com Câmara Municipal de Foz do Iguaçu