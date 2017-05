Orçamento e aplicação de recursos do Turismo são objeto de cobrança parlamentar

O Turismo, conhecido como, o carro-chefe da economia do município foi tema de requerimento do vereador Dr.Brito (PEN) solicitou, via requerimento, ao Prefeito, informações a respeito do orçamento da pasta de turismo.

“Temos de incentivar e buscar melhorias para esse setor, porque precisamos de recursos econômicos para essa área do município. Segundo informações, soubemos apenas 60% ou menos do que isso, os recursos destinados à Secretaria de turismo da cidade, apenas foram aplicados”, enfatizou Vereador DR. Brito (PEN).

A proposição do Vereador quer saber todas as despesas orçamentárias da Secretaria no período de janeiro de 2005 a dezembro de 2016 e do primeiro trimestre de 2017, indicando o valor da verba orçamentária anual, a respectiva destinação e planejamento de uso dos recursos da pasta.

“É muito importante o investimento nessa área para fortalecer nossa economia. O Recurso do turismo vem de fora para nossa cidade, de outros países, estados, que circulam aqui e aquecem nossa economia. Temos visto nos últimos anos além do pouco recursos colocados nos orçamentos, eles não são em sua totalidade aplicados e quem perde é o município”, contribuiu o Vereador Elizeu Liberato (PR).

A Vereadora Nanci R. Andreola afirmou que é muito pouco o que se investe na pasta de turismo. “Nem um prefeito investiu em turismo o quanto é necessário em Foz do Iguaçu. Se tivesse o desenvolvimento no turismo, a gente não ia ter tanta falta de emprego como temos hoje. O dia que tivermos uma Secretaria com uma receita relevante, pode ter certeza que vamos melhorar”.

Outros requerimentos, também de autoria do Vereador Dr.Brito (PEN) receberam aprovação plenária, dentre eles: requerimento nº 176/2017, o qual solicita ao Diretor Superintendente do FOZTRANS informações a respeito dos valores arrecadados com multas de trânsito aplicadas pela Guarda Municipal e com a zona azul e parquímetros no município e requerimento n° 189/2017, o qual Nº 189/2017 do Vereador Dr. Brito que solicita informações com relação às multas aplicadas pela prefeitura em virtude de crimes ambientais.