Republicanos dão primeiro passo para desmantelar Obamacare

A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou nesta quinta-feira (04/05), por margem estreita, um projeto de lei para desmantelar o Obamacare e substituí-lo por um sistema de saúde proposto pelos republicanos.

Essa é a maior vitória legislativa de Donald Trump desde que ele assumiu a presidência, em janeiro. Ele teve como um dos pilares de sua campanha desfazer o principal legado em política interna de seu antecessor, Barack Obama.

Por 217 votos a favor e 213 contra, os republicanos conquistaram a maioria apertada para que o projeto passasse na Câmara e fosse enviado para o Senado, onde certamente sofrerá alterações. Nenhum democrata apoiou a mudança.

A aprovação das medidas, empacotadas sob o nome Lei Americana de Assistência Médica, depende agora do Senado, onde a lei terá dificuldade de conseguir o apoio dos senadores republicanos e deve se tornar mais moderada. Uma nova votação na Câmara será então necessária.

Por 217 votos a favor e 213 contra, os republicanos obetiveram a maioria apertada para que o projeto passasse

O fim do Obamacare era uma das promessas de campanha de Trump. A mudança aprovada pela Câmara dos Representantes diminui o papel do governo em ajudar os cidadãos a arcar com os custos dos planos de saúde e poderá deixar muitos americanos sem assistência médica.

A proposta acaba com as multas estabelecidas na reforma de Obama para pessoas que optem por não possuir um plano de saúde e também elimina taxas cobradas para quem possuí renda elevada e para a indústria de saúde.

A nova legislação prevê cortes no programa Medicaid, estabelecido pelo Obamacare, que possibilitou o acesso à assistência médica a mais de 11 milhões de pessoas de baixa renda.

O projeto transforma também o subsídio para a obtenção de planos de saúde criado na reforma anterior num sistema de créditos fiscais.

O Obamacare possibilitou o acesso à saúde a cerca de 20 milhões de americanos. Os republicanos alegam que a reforma aumentou os gastos com saúde de pública e que o projeto de Obama era um excesso por parte do governo.

Trump celebrou a aprovação do projeto, que chamou de uma vitória incrível. “É claro que este é o fim do Obamacare. Está morto”, afirmou o presidente a jornalistas na Casa Branca, acrescentando estar confiante que a proposta será aprovada também no Senado.

“As pessoas estão sofrendo muito com os danos do Obamacare”, disse Trump, afirmando que a nova lei é muito melhor do que a reforma do seu antecessor.

A batalha na Câmara era importante para Trump. Os republicanos controlam as duas Casas do Congresso, e um fracasso prejudicaria o governo, que quer seguir em frente e tratar de outras iniciativas legislativas complexas.

Horas antes da votação, segundo o site Politico, Trump estava ligando pessoalmente para deputados republicanos em busca de votos favoráveis ao projeto de lei.

Com DW