REPRESENTANTES DO PROCON DE FOZ PARTICIPARAM DE REUNIÃO DO SENACON

O diretor do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) José Ruy Alexandre, e a Assessora Técnica Especial, Danielle Magnabosco, estiveram participando na semana passada, em Curitiba, de uma reunião com diretores de algumas unidades de Procon que integram o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor Região Sul.

Durante a reunião, foram debatidos vários temas como planos de saúde, o novo decreto do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC), entre outros.

Sobre o SAC foram apresentados avanços alcançados nos últimos meses e sugestões para o aprimoramento desta importante ferramenta que aproxima clientes e empresa.

O Projeto de Lei (PL) 7.419 de 2016, do Senado Federal, que visa regular os planos de saúde, foi pautado na reunião de forma intensa. Por maioria dos presentes, deliberou-se que a Secretaria Nacional do Consumidor irá acompanhar nas comissões do Senado, a tramitação da PL, para que os interesses e proteção dos consumidores sejam garantidos.

O encontro foi promovido pela Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), e contou com participação de representantes do Procon dos municípios do Paraná, Santa Catarina, e Rio Grande do Sul, além da Associação Nacional do Ministério Público do Consumidor (MPCON), Colégio Nacional dos Defensores Público-Gerais (CONDEGE), Associação Procons Brasil e o Fórum Nacional das Entidades Civis de Defesa do Consumidor.

Com PMFI