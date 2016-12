REPRESENTANTES DE EMPRESA LIGADA AO COMPLEXO MABU ENTREGARAM DOAM RUA À PREFEITURA

A Prefeitura de Foz do Iguaçu receberá a doação de uma Rua que será toda pavimentada, com iluminação e infraestrutura adequada construída com recursos próprios da empresa ligada aos empreendimentos do complexo do Hotel Mabu.

A Rua, paralela ao hotel, vai ligar o hotel à um novo parque temático e será doada ao município, pois estará aberta para uso de qualquer morador que precise trafegar pela localidade. A doação é da empresa Jamra Administradora de Bens, responsável pela obra. A Rua receberá o nome de Carlos Hugo Uriau, e tem previsão de estar pronta em março de 2017. A área que compreende a obra possui 18.107.67 metros quadrados.

A prefeita, Ivone Barofaldi, recebeu a visita do diretor de infraestrutura da empresa, Edson Itiro Tsuzaki, na manhã desta quarta-feira (21), que entregou o documento oficial de doação da Rua.

Com Prefeitura de Foz do Iguaçu