Reposição inflacionária e créditos adicionais da área de saúde serão discutidos na sessão de terça, às 13h

Durante a sessão extraordinária desta segunda-feira, 29 de maio, o plenário leu o parecer favorável das Comissões ao projeto de lei 40/2017 que trata da reposição das perdas inflacionárias ao funcionalismo público municipal e estabelece o menor vencimento do município em R$ 1.441,42.

Seguindo o trâmite normal, o projeto segue para 1ª discussão e votação na sessão extraordinária desta terça-feira, às 13h, quando haverá a continuidade da sessão de hoje, 29 de maio.

A emenda ao projeto de lei n° 35/2017 e 36/2017 foram discutidas e aprovadas. O projeto 35/2017 trata de uma abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 18.938.922,42 para área da saúde e o projeto lei 36/2017 que autoriza abertura de crédito adicional Especial no valor de R$ 2.375.89721 com a finalidade de aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Fundação Municipal de Saúde para ser utilizada no Hospital Municipal Padre Germano Lauck. Com a aprovação das emendas, os projetos foram encaminhados para nova redação. Desta maneira, os projetos voltam ao plenário na sessão extraordinária de terça-feira, 30 de maio, às 13h.

Balanço dos 100 dias de atuação parlamentar

Ao final da sessão extraordinária de amanhã, os Vereadores apresentam material com o balanço dos 100 dias de atuação parlamentar de cada Vereador. No material, são enfatizadas proposições, atos de fiscalização, visitas, dentre outras ações que compuseram os primeiros meses de trabalho da nova Legislatura.