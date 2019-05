REPASSDE DO ESTADO PARA O HOSITAL MUNICIPAL PODERÁ ATENDER EMENDA IMPOSITIVA DOS VEREADORES

Após diálogo entre vereadores, Prefeitura e intermediação em Curitiba do deputado Hussein Bakri (PSD), com empenho do secretário de Saúde, Beto Preto e decisão do governador Ratinho Junior (PSD), as relações entre município e o Governo do Estado estão mais próximas

Isso representa melhorias para Foz do Iguaçu. A sessão da Câmara foi interrompida na manhã de hoje (16) para uma reunião com os vereadores, solicitada pelo vice-prefeito e atual Secretário de Saúde do município, Nilton Bobato. O assunto foi remanejamento de recursos para o Hospital Municipal Padre Germano Lauck.

O secretário explicou aos vereadores que o governo estadual se comprometeu a repassar recursos para saúde do município, regularizando o repasse até no mais tardar segunda-feira, 20 de maio. O pedido do secretário foi de autorização para que possa haver um remanejamento do recurso reservado no orçamento de 2019 por meio de emenda impositiva dos vereadores destinada ao Hospital Municipal. A adequação é para que a verba do Governo do Estado possa entrar no orçamento do município. “A verba é de 1 milhão 650 mil reais e deve entrar como recurso novo no orçamento, o qual será destinado para compra de equipamentos para 15 leitos de UTI no hospital, explicou Bobato. Os equipamentos foram especificados na emenda dos vereadores sendo obrigação do Município adquirir. Como o Estado se dispôs a repassar o valor, se faz necessária na adequação orçamentária.

Essa conquista ocorre em razão da visita que os vereadores fizeram à UTI do Hospital Municipal em setembro do ano passado, oportunidade em que os parlamentares verificaram a situação da unidade e as necessidades pontuais do HM. Após a visita os vereadores decidiram destinar um montante em emenda impositiva para aquisição obrigatória dos equipamentos.

O Presidente da Câmara, Beni Rodrigues (PSB), ressaltou o acordo entre município e governo estadual e a volta do atendimento do Hospital aos municípios que circundam a região de Foz do Iguaçu. Os 15 leitos completos compreendem: cama hospitalar, suporte de soro, poltrona de descanso, mesa de refeição no leito, ventilador pulmonar pediátrico e adulto; e monitor multiparamétrico. O processo licitatório, segundo Bobato, já está em fase final.

A Presidente da Comissão de Saúde, vereadora Rosane Bonho (PP), destacou que “a tratativa feita ano passado com a gestão do Hospital Municipal possibilitou a volta de aporte do Governo do Estado para a saúde do município. Com o remanejamento que será feito, uma vez que virá recurso do Estado para a compra dos 15 leitos, o recurso da emenda impositiva poderá ser usado para outros equipamentos que o Hospital precise. Com a compra desses leitos, o Hospital deixa de pagar o comodato dos leitos atuais e deixa de gastar com aluguéis”.

A vereadora Inês Weizemann (PSD) ressaltou a importância do diálogo entre o líder do Governo do Estado na Assembleia Legislativa (ALEP), Hussein Bakri, que esteve em Foz na última semana em encontro com Prefeito e Vereadores na Câmara de Foz do Iguaçu.

Hospital Municipal manterá atendimento aos municípios da região

Outra boa notícia da reunião, trazida pelo Secretário de Saúde, foi de que o município está atendendo normalmente os municípios vizinhos e não haverá suspensão do serviço como havia sido anunciada. Bobato também falou que a Prefeitura está auditando o setor de alta complexidade no Hospital.

Aumento de repasses para Hospital

De acordo com Bobato o município também está tentando credenciamentos a fim de aumentar os repasses para o Hospital Municipal Padre Germano Lauck. Um desses meios é o Programa de Apoio e Qualificação

(Com Câmara Foz)